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Diego Tiberio se despide del División de Honor Juvenil del Racing Club Zaragoza, que ya tiene nuevo entrenador

José Carlos Collados 'Limones' dirigirá la próxima temporada al conjunto aragonés tras su salvación en la categoría

Diego Tibero, tercero por la izquierda, junto a David Roche, Jesús Vazquez y Jorge Antón.

Diego Tibero, tercero por la izquierda, junto a David Roche, Jesús Vazquez y Jorge Antón. / Racing Club Zaragoza

Bruno Palacio

El entrenador del equipo de División de Honor Juvenil del Racing Club Zaragoza, Diego Tiberio, se ha despedido este viernes del grupo después de "tres años maravillosos" dentro del club. "Ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida", explica al comienzo de una carta abierta publicada en sus redes sociales y difundida por el propio club.

El joven técnico ha logrado esta temporada la permanencia con el Racing en la máxima categoría del fútbol formativo, para la que el equipo consiguió el ascenso por primera vez en su historia en 2023. "He crecido muchísimo, tanto a nivel profesional como personal. Un camino lleno de aprendizaje, esfuerzo, momentos difíciles y también recuerdos imborrables que siempre llevaré conmigo. Siento que este ciclo termina de la mejor manera posible", reza el escrito.

En su carta, Diego Tiberio ha agradecido el acompañamiento de todo su staff durante estas tres campañas y también a sus jugadores: "los más importantes de este camino", asegura. Por su parte, el club ha dado las gracias al míster por su trabajo durante estos tres últimos cursos.

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Minutos después, la entidad ha hecho oficial la incorporación de su nuevo entrenador, José Carlos Collados, conocido en el fútbol regional como 'Limones'. El técnico, que en 2013 se retiró como jugador y capitán del Valdefierro a los 29 años, después de más de 17 dentro del club, firma por un año con el Racing y será de encargado de llevar a cabo una vez más el objetivo de la permanencia en División de Honor Juvenil.

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