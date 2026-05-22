Olympiacos colapsa a Fenerbahçe y espera en la final a Valencia o Real Madrid

Se anunciaba un partido físico entre griegos y turcos y se cumplieron las expectativas. Olympiacos colapsó a Fenerbahçe, neutralizando el poderío de ofensivo de los de Jasikevicius, que se quedaron sin puntos en la pintura y en las manos. Si dentro apenas anotaron una docena de canastas, fuera se desangraron con unos lastimosos 8 de 36 en triples. Los griegos sellaban su pase a la final ante la euforia de sus aficionados, esperando a Real Madrid o Valencia el próximo domingo.

0 puntos en siete minutos

El partido confirmó la exigencia extrema desde el inicio. Los griegos secaron a un rival que tardó siete minutos en anotar. Cuando el canadiense Birch machacó el aro el marcador era (12-0), a 3:18 del final del cuarto. Para entonces los de Jasikevicius sumaban un doloroso 0 de 6 de triples, con Horton Tucker especialmente errático. En las filas griegas Tyler Dorsey sumaba 11 de los primeros 15 puntos de su equipo. Sin embargo, el mate de Birch abrió un periodo de cierta fluidez liderados por Nando de Colo que les permitió acabar el cuarto (18-12). Al Fenerbahçe se le atragantaba la defensa local, cometiendo cuatro faltas en ataque y cogiendo un solo rebote ofensivo.

Bartzokas exhibió músculo en la reanudación del segundo cuarto con Ward y Peters saliendo del banquillo para aportar soluciones ofensivas. Fournier dirigía con la paciencia que le faltaba a un precipitado Fenerbahçe (28-12). La energía de Olympiacos asfixiaba a los turcos, a los que se les volvía a cerrar el aro tardando más de seis minutos en anotar su primera canasta del cuarto. Peters clavaba los cuatro lanzamientos sin fallo para estabilizar una brecha respetable (32-17) mientras los turcos se aferraban a dos triples de Biberovic. Al descanso los otomanos minimizaban los daños con un digno (33-24) pese a su inferioridad física y competitiva en la primera mitad.

La reanudación no trajo un cambio de decorado porque los ataques turcos se estiraban mucho y se resolvían de forma más individual que coral. Se soltó por fin Horton Tucker, pero en los griegos aparecía Vezenkov para liderar a los suyos y llevar a Olympiacos al último cuarto con 15 puntos de ventaja ante un Fenerbahçe que seguía sufriendo una agonía ofensiva (56-44). Biberovic anotaba seis puntos seguidos provocando un parcial (0-8) que devolvía a los turcos al encuentro (56-49). La resiliencia otomana encontraba premio helando el infernal ambiente del Pireo ateniense. Pero un triple lejanísimo de Fournier y la aparición estelar de nuevo de Peters volvió a conectar a los de Bartzokas. El duelo iba a tirones, pero el desacierto visitante, especialmente desde el triple (22%), terminó enterrando a los de Jasikevicius. Olympiacos espera ahora a Real Madrid o a Valencia.