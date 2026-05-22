El Real Madrid se mete en la final desangrando al Valencia con 19 rebotes ofensivos

A veces hay hechos que provocan efectos insospechados. La ausencia de Tavares y Len en el Real Madrid por lesión operó un aumento insospechado en la agresividad de sus compañeros en la pintura. Los de Scariolo cazaron 19 rebotes en ataque y vieron cómo su banquillo sumaba más de 50 puntos. A falta del caboverdiano la plantilla de Scariolo dio un paso adelante que le valió para superar a un Valencia al que le vino grande esta semifinal de Final Four. Sin dominar la pintura no pudo correr ni sumar posesiones para desplegar ese baloncesto de ataque que les había llevado hasta Atenas. El domingo los blancos se medirán a un viejo conocido, un Olympiacos feroz que horas antes había asfixiado al Fenerbahçe de Jasikevicius.

Muchos puntos, muchos triples

Salió el Real Madrid mandando a base de cargar el poste bajo con Hezonja sobre un Badio al que sacó dos faltas rápidamente. Los blancos anotaban con fluidez, especialmente triples, mientras el Valencia se aferraba a un inspirado Kameron Taylor que castigaba a sus defensores siendo agresivo en el camino al aro. Un parcial de (9-0) colocó (15-13) por primera vez por delante a los de Pedro Martínez, con De Larrea alimentando la superioridad de Sako en la pintura sobre Garuba y Lyles. Los jugadores claves eran los que ponían la pelota en el suelo: De Larrea, Maledon, Campazzo... Montero posponía su aparición, pero a cambio se asomaba Key. El Real Madrid sufría la baja de una figura dominante en su zona ante las entradas poderosas de los valencianos. Y la buena aportación del banquillo 'taronja' le daba una ventaja al final del primer cuarto (28-26).

Se estrenó Montero con un 3+1 tras rebote ofensivo de Sako, respondiendo inmediatamente Feliz con dos triples seguidos. El partido tenía ritmo y muchos puntos. Las defensas, que en los playoffs habían llevado a ambos hasta la Final Four, no se imponían. Badio y Montero comenzaban a ver aro y el Madrid acumulaba un llamativo 7 de 12 en triples en este cuarto para encadenar un parcial de (11-0) que les permitía abrir brecha (37-49). Los blancos descosían la laxitud defensiva del Valencia sumando 36 puntos en este segundo periodo y completando el mejor primer tiempo ofensivo de la historia de una Final Four con 62. Un guarismo que hacía imposible las esperanzas de un Valencia que pese a todo se mantenía muy vivo en el choque (56-62).

Sin Tavares la pizarra de Scariolo eligió insistir con Hezonja en el poste bajo. Y en el inicio del tercer cuarto el croata le hizo mucho daño a Valencia. Seguía cazando rebotes bajo el aro 'taronja' el Madrid, hasta nueve en este tercer cuarto, lo que impedía que los de Pedro Martínez alcanzasen su velocidad de crucero. La falta de Tavares pareció conjurar a los madridistas, que acudían al rebote como lobos. Se deshacía Valencia bajo su aro, pero aguantaba por debajo de la distancia de seguridad de los diez puntos. Llegó a ponerse a seis, pero la intensidad blanca estiró el marcador hasta el (73-86) al final del tercer cuarto.

Le peor noticia llegó en el inicio del último cuarto cuando Garuba se fue al suelo en una jugada intrascendente: parecía el Aquiles. Lo que dejaba al Madrid huérfano de pívots para la hipotética final en caso de llegar. El shock emocional de la lesión de Usman o la necesidad 'taronja' afectaron al partido con los valencianos acercándose a ocho (80-88) a golpes de mates de Reuvers. Los de Scariolo sellaban su pase a la final con Campazzo, Feliz, Okeke, Lyles, Deck y Hezonja blindando su zona. El Valencia se desangró concediendo 19 rebotes ofensivos. Demasiada ventaja para el Madrid justo el día que no estaba Tavarez.