Ciclismo
Sigue en directo la etapa 13 del Giro de Italia 2026: Alessandria - Verbania
Redacción
El Giro de Italia 2026 entra en su fase decisiva este viernes 22 de mayo con la disputa de su decimotercera etapa, un trayecto de 189 kilómetros que conectará Alessandria con Verbania. Al rebasar la mitad de la gran cita italiana, el pelotón afronta los últimos días de la segunda semana con la clasificación general al rojo vivo. Las escuadras de los favoritos vigilan de cerca cada movimiento, ya que el próximo fin de semana se perfila clave para desestabilizar la jerarquía de la carrera y provocar una auténtica revolución en la lucha por la codiciada 'Maglia Rosa'.
El perfil de la jornada presenta un escenario ideal para los velocistas, aunque con un peligroso obstáculo en el tramo final. El recorrido acumula 1.400 metros de desnivel y esconde la ascensión a Ungiasca, un puerto de tercera categoría con 4,7 kilómetros de subida al 7% de pendiente media. Esta exigente cota, coronada a solo 15 kilómetros de la línea de meta, amenaza con romper el pelotón y arruinar los planes de los equipos de los sprinters. Si los hombres rápidos logran superar la emboscada, las idílicas orillas del Lago Maggiore, en la tierra natal del contrarrelojista Filippo Ganna, serán el escenario de un vibrante duelo por la 'Maglia Ciclamino' entre titanes de la velocidad como Jonathan Milan y Paul Magnier.
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