El Tarazona se agarra a la última oportunidad de evitar el descenso ante el Sabadell: estas son las cuentas de la salvación

Llega el final de Liga en Primera RFEF y la SD Tarazona se lo juega todo en una última jornada en la que no depende de sí mismo. El conjunto aragonés, que recibe a las 18.30 horas al Sabadell, quiere agarrarse al hilo de vida que lo sostiene en la categoría después de la derrota en La Cartuja ante el Betis Deportivo el pasado sábado y el triunfo del Nástic de Tarragona, su rival directo con más opciones de caer al precipicio.

Y es que para los turiasonenses, a los que no basta únicamente con los tres puntos, es capital encontrar un candidato a ocupar su puesto entre los dos únicos equipos que están fuera y pueden entrar: el Nástic y el Juventud Torremolinos, ambos con un punto más. Antes, los de Juanma Barrero tienen que buscar la manera de conseguir la victoria en casa ante un Sabadell que ya no tiene opciones de lograr el ascenso directo pero que querrá mantener la segunda posición de cara al playoff.

Si los turiasonenses, que tienen 45 puntos, logran sumar tres, les bastaría con que cualquiera de los dos clubs que tienen encima no lo hicieran. En una jornada con horario unificado en la que el descenso se decidirá en hasta cuatro partidos de manera simultánea, el conjunto catalán visita al Hércules, mientras que el malagueño hace lo propio con el Antequera, ambos rivales con la misma puntuación en la media tabla y sin nada en juego.

Los aficionados del Tarazona acompañan al equipo en La Cartuja. / SD Tarazona

Con un empate por parte del Tarazona, las opciones no solo disminuyen drásticamente, sino que meten a un cuarto contendiente en el ábaco. La derrota ante el filial bético dio una última oportunidad de soñar con la salvación a los andaluces que, con 44 puntos, pueden quedar fuera del descenso si ganan y dos de los de encima no lo hacen.

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Si los aragoneses suman un punto, sus posibilidades recaerían en que el Betis no gane y el Nástic, con el que tienen ganado el golaveraje, pierda, independientemente de que lo haga también el Torremolinos, con el que lo tienen perdido. En caso de triple empate a 46 puntos, la diferencia de goles general beneficiaría al Tarazona y perjudicaría al Nástic, siempre y cuando no gane el Betis.