El Tarazona pierde en casa ante el Sabadell y desciende a Segunda RFEF (2-0)

La SD Tarazona no ha logrado llevar a cabo este sábado la complicadísima gesta de la permanencia y ha consumado su descenso a Segunda RFEF. Los turiasonenses, con casi todo en contra en la que fue la última jornada de Liga, necesitaban obtener una victoria que, sumada a los empates del Nástic de Tarragona y del Juventud Torremolinos, que sí se produjeron, les permitiría continuar en Primera Federación. Aun así el equipo no pudo contra un Sabadell (2-0) que luchaba por asegurarse la segunda plaza en la tabla de cara a jugar el playoff de ascenso a Segunda División.

Álvaro Jiménez defiende un balón durante el partido ante el Sabadell. / SD Tarazona

Los de Juanma Barrero se mantuvieron con opciones de llevarse el triunfo durante un choque en el que el factor más visible fue la igualdad, en especial la de un marcador que tardó en moverse. El Tarazona pudo incluso llegar a ponerse por delante con varias ocasiones para los locales que, sin embargo, no hicieron sombra a las muchas que tuvo el cuadro catalán, sin acierto para ninguno hasta el tramo final. Sin embargo, justo antes de llegar al tiempo de descuento en el municipal turiasonense, los rojillos encajaron dos goles casi seguidos, en el 88 y en el 90 de partido, que certificaron la tragedia.

Simultáneamente, en los dos de los otros duelos relevantes de la jornada unificada, el Nástic de Tarragona, que visitó al Hércules (1-1), y el Juventud Torremolinos, que hizo lo propio con el Antequera (3-1), se movían entre el empate y la derrota, nunca por delante en el marcador. El único que no cumplía las expectativas era el Betis Deportivo, que en poco influía a los aragoneses y que, tras encajar el empate en el minuto 94, terminaron acompañándolos en el descenso.

El conjunto aragonés, tras un nefasto año en el que todo ha salido cruz, dice así adiós a la categoría de bronce del fútbol español después de tres temporadas compitiendo en ella desde su histórico acceso a la misma en 2023, y tres más desde el ascenso de Tercera a Segunda RFEF, en 2020.

Agüero realiza un regate durante el partido ante el Sabadell. / SD Tarazona