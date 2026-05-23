La vuelta del 'playoff' en Tercera RFEF: Cuarte y Monzón quieren hacer buenos sus resultados ante Caspe y Épila

La primera ronda del playoff de ascenso a Segunda Federación se decide este domingo con la vuelta de los dos partidos de la primera eliminatoria en el grupo aragonés Tercera RFEF. El CD Cuarte, el Atlético Monzón, el CF Épila y el CD Caspe, en ese orden tras el final de Liga regular, quieren seguir soñando con el acceso a la cuarta categoría del fútbol español.

El Cuarte, todavía imbatido durante esta temporada, necesita hacer bueno el empate que obtuvo en Caspe (1-1). Los de Javi Álamo reciben a las 12.00 horas en el estadio municipal Juan Guerrero El Lobo al conjunto caspolino, que también sueña con el que sería un ascenso histórico tras su clasificación para la fase de promoción en la última jornada.

Por su parte, el Atlético Monzón quiere hacer valer la victoria que logró por la mínima en Épila (0-1) y que dejó la eliminatoria bastante encaminada. Los de Ismael Mariani se enfrentan a las 18.30 horas en el Isidro Calderón al equipo de Valdejalón, que quiere creer en una complicada remontada que le diese el pase.

En caso de empate en el marcador global acabados los 90 minutos, se jugará la prórroga. No obstante, los dos equipos locales cuentan con la ventaja de no tener que ir a la tanda de penaltis y pasar la ronda si el tiempo extra no lo resuelve gracias a su condición de mejor clasificados en Liga.