Carrasco y Castells ganan las carreras de la Policía Local de Zaragoza

Nuevo éxito de la carrera de la Policía Local de Zaragoza, que ha reunido por las calles de la capital aragonesa a 4.000 participantes entre las tres distancias (10K, 5K y 1K, de ambiente familiar), a lo que se ha unido un ramillete de actividades y entretenimientos en la plaza del Pilar, centro neurálgico de la prueba y lugar de salida y de llegada de los corredores.

Con un calor menos sofocante del que se esperaba, a las 9.00 horas comenzaba la 5K tras el corte de cinta protagonizado por Antonio Soriano, superintendente de la Policía Local; Ángel Loren, delegado de la Policía Local; y Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, que lo hizo vestido de corto porque participó en la carrera. El vencedor de la 5K fue Javier Castells con un tiempo de 15.09, por delante de Mabi Haddi Sid Ahmed (15.32) y de Miguel Viñuales, que completó el podio (15.37). En categoría femenina se impuso Cristina Gimeno con un registro de 19.18, segunda fue Laura Coello (20.02) y tercera Andrea Remacha (20.31).

A las 9.30 se dio el pistoletazo de salida de la 10K y ya con más calor los corredores contaron con la colaboración de los bomberos, que mojaron a los participantes. Víctor Carrasco fue el vencedor de la distancia con un tiempo de 32.53, segundo fue Edwart Ríos (33.44) y tercero Carlos García Faci (33.49) Ana Castro ganó en categoría femenina marcando el ritmo desde el primer momento y finalizando con un 37.23 y completaron el podio Cristina Herrero (39.45) y Esther Gimeno (40.38).

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Finalmente, a las 11.30 comenzó la última de las pruebas previstas, que fue la 1K familiar, repleta de niños y niñas que recorrieron la distancia en el marco incomparable de la plaza del Pilar, donde además los asistentes pudieron disfrutar del Tragachicos o descubrir y conocer más a fondo, e incluso subirse, a las motos de la Policía Local es una jornada para todos los públicos.