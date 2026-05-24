El Cuarte se impone en casa ante el Caspe y pasa la primera eliminatoria del 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF

El CD Cuarte hizo los deberes este domingo en el partido de vuelta de la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda RFEF. Los de Javi Álamo vencieron al Caspe (2-1) con relativa solvencia, aunque con una ventaja de solo un gol, la mínima necesaria para obtener el billete tras el empate en la ida y que dejó el global en 3-2.

El capitán de los verdes, Iván Vera abrió el marcador en el minuto 16 de partido tras rescatar un balón muerto dentro del área y enviarlo al fondo de la red. En la segunda parte, los locales continuaron siendo dominadores del juego, aunque la ventaja todavía era escasa, hasta que, en el 84, Marco Martínez puso tierra de por medio ante el conjunto caspolino, que tan solo pudo recortar distancias en el tiempo de descuento con un tanto de Francisco Rotellar, cuando ya apenas había tiempo para la remontada.

Noticias relacionadas

El Cuarte disputará como local el partido de ida de la final de la fase autonómica del playoff el próximo fin de semana. Los zaragozanos esperan el desenlace de la eliminatoria entre el Atlético Monzón y el Épila, que quedó 0-1 para los altoaragoneses en la ida y se resolverá este domingo con el choque de vuelta a las 18.30 horas.