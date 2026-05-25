Nolasco seguirá en el Bada Huesca y Carlos García en el Contazara en División de Honor Plata

Tres días después de consumar el descenso y abandonar la Asobal después de 14 temporadas en la élite el Bada Huesca ha dado este lunes su primer paso hacia su andadura en la División de Honor Plata y no ha sido otro que renovar un curso más a su entrenador, José Francisco Nolasco. El ilicitano sigue así batiendo récords, puesto que afrontará su temporada número 17 en el conjunto oscense.

"El Club Balonmano Huesca ya ha decidido su primer paso de cara a la planificación de la próxima Temporada en la División de Honor Plata del Balonmano Nacional, y es confirmar la continuidad del entrenador José Nolasco. El técnico ilicitano seguirá al frente del equipo oscense en la que será su 17ª Temporada en Huesca. El Club muestra así la máxima de las confianzas en el trabajo realizado por José, y se busca confirmar en próximos días la continuidad del resto del cuerpo técnico", expuso el club en un comunicado.

La misma decisión, renovar a su entrenador, ha tomado el Contazara Zaragoza, en este caso después de que Carlos García lograra la permanencia en la División de Honor Plata tras llegar en la recta final de la temporada. El conjunto zaragozano afrontará así su segundo curso en la segunda categoría del balonmano español, con el mismo cuerpo técnico con el que terminó la primera y apostando también por un nuevo conjunto filial.

"BM Contazara Zaragoza seguirá construyendo su futuro sobre una base de estabilidad, trabajo y ambición. El club ha alcanzado un acuerdo con Carlos García para ampliar su vinculación como entrenador del primer equipo hasta junio de 2029, consolidando así uno de los pilares fundamentales del actual proyecto deportivo", señala la entidad en una nota de prensa.

"Junto a él continuará también Lucas Calvo, pieza clave dentro del cuerpo técnico, que seguirá ligado al club al menos durante una temporada más, con otra adicional contemplada en el acuerdo. Además, el técnico asumirá un papel estratégico dentro de la estructura deportiva de la entidad al convertirse también en entrenador del segundo equipo, Zaragoza BM Future, reforzando así la decidida apuesta del club por el desarrollo de la cantera aragonesa y la formación de jugadores de futuro", añade el club.

“Estoy muy agradecido por la confianza del club y muy ilusionado con todo lo que tenemos por delante. Hemos construido una base sólida y creemos que todavía hay mucho margen de crecimiento. Queremos seguir consolidando la categoría, seguir dando pasos adelante y competir cada semana al máximo nivel, pero sin renunciar a nada", señala Carlos García.