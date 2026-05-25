El zaragozano Yan Blasco gana por KO técinco a Abner Lloveras en la Dogfight Wild Tournament 4, velada de Jordi Wild: "Ha sido una locura"

La Dogfight Wild Tournament 4 de la madrugada de este sábado fue otra vez uno de los eventos nacionales más destacados para los fanáticos de la pelea en España. Una velada creada por el reconocido youtuber y podcaster Jordi Wild hace cuatro años y que ha acumulado millones de visualizaciones a lo largo de sus ediciones. En esta última celebrada este fin de semana, el zaragozano Yan Samuel Blasco sorprendió a todo el panorama cuando derrotó en algo más de cinco minutos a Abner Lloveras, luchador más que respetado en el circuito.

Yan venía altamente motivado al combate que precisamente inauguraba una noche repleta de tensión, técnica y muchos golpes. Con las expectativas altas de su combate contra Abner, con la humildad y el respeto hacia lo que el considera una "leyenda" de las peleas, el joven de 30 años cumplió dicho listón y logró tumbar al artista marcial en poco más de cinco minutos, mostrando así su capacidad y su valía como luchador.

Yan Blasco durante su pelea con Abner Lloveras / Dogfight Wild Tournament

El combate inició con un Abner que buscó empezar golpeando a las piernas con una serie de patadas, alguna también alta, de los que Yan supo protegerse y contrarrestar con algún zurdazo potente. Ante cualquier signo de pasividad del de Barcelona, el zaragozano aprovechaba para seguir encajándole golpes, que acababan con algún que otro intercambio y con los dos pegados a la pared del octógono.

Esa circunstancia jugaba bien para Lloveras, pero su rival supo tener paciencia y no ponerse nervioso pese a estar acorralado. Blasco encajó alguna parada lateral de no mucha magnitud y tras otros 30 segundos que los dos se agarraron entre ellos, aquí fue donde se empezó a desequilibrar la balanza.

Varias combinaciones de puñetazos y patadas desestabilizaron a Abner, que solo empezó a protegerse y a seguir recibiendo, lo que le dejó sangrando en varios puntos de la cara. Esta consecución de golpes a la cabeza y de rodillazos le pusieron en una situación comprometida que supo ver Yan, que antes de que el contador de minutos bajara de ocho, ya le había asestado una serie de derechazos que dejaron a Lloveras en el suelo. Blasco se le abalanzó encima, siguió azotándole y con la intervención del árbitro, este se proclamaba campeón por KO técnico.

Momento en el que Blasco somete a Lloveras y el árbitro interviene / Dogfight Wild Tournament

"Sabía que si seguía, paraban la batalla"

El público, que por muchos momentos corearon el nombre de Abner, estalló en ese momento y celebraron este desenlace de la pelea. La celebración con su equipo que le apoyaba desde fuera del ring no tardó en llegar, un momento de emoción y liberación. Tras Yan ver cómo el árbitro levantaba su mano, se dio un abrazo con su rival, abatido, como símbolo de deportividad y respeto hacia él, algo que ya había expresado en la presentación de su combate.

"Ha sido una adrenalina increíble, más cuando he acabado y he oído el grito de la gente… ha sido una puta locura, Dios mío", le decía Blasco a Jordi Wild, que había entrado para una entrevista rápida post-combate. “En ningún momento me he puesto nervioso, simplemente estaba tranquilo. He esperado mi momento para seguir, apretar un poco y acabar el combate. Lo habéis visto todos”, respondía el aragonés, algo falto de aire y cansado.

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También se le preguntó por si se esperaba que el combate pudiera acabar así, con Abner en el suelo medio KO. “No, lo verdad es que no, pensaba que iba a volver a resurgir. Cuando le he impactado, le he seguido conectando y se protegía, sabía que si seguía un poquillo más la paraban (la pelea)”, determina el luchador.