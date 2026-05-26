Más de 650 nadadores competirán en Zaragoza en el XXXVIII Trofeo San Agustín de Natación

Zaragoza volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la natación española con la celebración del XXXVIII Trofeo San Agustín de Natación, organizado por el Polideportivo San Agustín los próximos 30 y 31 de mayo.

La competición reunirá a más de 650 nadadores pertenecientes a 29 clubs y cinco comunidades autónomas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario nacional de categorías de formación y absoluto.

Durante todo el fin de semana, la piscina olímpica exterior de 50 metros del Polideportivo San Agustín acogerá más de 1.800 pruebas oficiales con cronometraje electrónico, en un campeonato que combinará sesiones de mañana y tarde, con finales y ceremonias de premiación en horario vespertino.

Además de su volumen deportivo, el Trofeo San Agustín destaca por reunir a nadadores con mínimas nacionales y convertirse en una de las últimas oportunidades de la temporada para lograr marcas de clasificación para los Campeonatos de España.

Más de la mitad de los clubs participantes llegarán desde fuera de Aragón, movilizando a cientos de deportistas, técnicos y familiares y generando un importante impacto económico y deportivo en Zaragoza. La organización prevé más de 40.000 euros en alojamientos y manutención, con clubs distribuidos principalmente entre el Hotel Exe Boston y el Hotel Tibur.

El evento contará además con streaming en directo, speaker profesional, cobertura fotográfica y un gran ambiente competitivo durante todo el fin de semana.

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La instalación permanecerá reservada prácticamente en exclusiva para el campeonato, reflejando la magnitud organizativa de un evento que, tras casi 40 años de historia, continúa consolidándose como referencia nacional. “El Trofeo San Agustín convierte Zaragoza en una gran fiesta de la natación”, destacan desde la organización.