Alexia Putellas no renueva y dice adiós al Barcelona 14 años después

Alexia Putellas se marcha del Barcelona. La futbolista, doble ganadora del Balón de Oro y leyenda del equipo azulgrana y del fútbol español, pone punto y final a su historia de amor con el club de su vida. Ahora mismo es imposible imaginarse a una Alexia visitiendo otros colores que no sean los azulgranas, pero a partir de la temporada que viene eso será una realidad. Desde 2012 hasta 2026, Alexia ha formado parte y capitaneado el cambio radical y la profesionalización del Barça. Se ha erigido como la líder de todo un deporte y lo ha hecho con el brazalete de capitana. Ahora es el momento de decir adiós.

Ninguna despedida es sencilla, pero cuando te vas del lugar que se ha construido contigo como pilar fundamental lo es aun más. Tomar la decisión de marcharte de la que siempre ha sido tu casa, después de su paso por el Espanyol o por el Levante siendo aún una cría, requiere de un proceso de maduración. Y este es el que ha vivido Alexia Putellas durante esta temporada. Después de que en el mercado de fichajes del año anterior sobrevolara una ruptura que no se produjo, Alexia decidió quedarse. Pero la semilla ya había sido sembrada. Durante el curso ha sido una pregunta que ha ido rondándole la cabeza. ¿Y si?

La jugadora del Barcelona F Alexia Putellas celebra su gol contra el Bayern Múnich F, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona F y el Bayern Múnich F, este domingo en el estadio Spotify Camp Nou. / Enric Fontcuberta / EFE

Se dio de tiempo para madurar hasta la final de la Champions. Como jugadora del Barça ha vivido desde el inicio del camino hasta la cima en Oslo, donde el equipo se consolidó en el trono europeo. Y, con el trofeo ya en Barcelona, el círculo se cierra. La oferta del Barça para continuar siempre estuvo sobre la mesa, ya que de la anterior renovación quedaba la posibilidad de activar un año adicional que la mantuviera ligada al club una temporada más. Pero no terminó de casar con la voluntad de Alexia de tener un contrato a largo plazo y la cantidad económica está bastante lejos del valor de mercado real de la capitana (que sí ofrecen otros equipo para que se incorpore a sus filas).

Pero Alexia no se marcha solo por una cuestión económica. La realidad es que el cambio es vital. Alexia busca un nuevo reto, un nuevo destino que la ponga a prueba de otra manera a como lo ha hecho el Barça durante todos estos años. Una experiencia distinta. Y, si alguien se ha ganado el derecho a decidir cuándo y cómo es Alexia Putellas.

La despedida

Entender el Barcelona sin Alexia es imposible. Y tanto ella como el club son conscientes de que la capitana ha sido el gran faro que ha guiado el camino de un Barça ahora campeón. El trabajo conjunto pero tambien el liderazgo de Alexia han sido primordiales. Cuando en 2012 volvió al Barça no podía llegar a imaginar todo lo que iba a suceder. Cuatro Champions, trofeos individuales como dos Balones de Oro, éxitos colectivos por doquier, récords de asistencia mundiales para ver a su equipo... Todo con ella como emblema. Como faro de un vestuario que está ahora asumiendo su falta, así como la afición, que esperaba que estos meses de silencio no terminaran con su marcha.

Alexia Putellas aplaudiendo al público en el que fue su último Camp Nou / GORKA URRESOLA

Nunca habrá una despedida a la altura de lo que ha singificado Alexia Putellas para el Barça, pero sin duda un Camp nou lleno sería lo que más se le podría parecer. Sin embargo, cosas del calendario y circunstancias harán que la capitana se despida de su gente en el Johan Cruyff, en el útimo partido en casa del año contra la Real Sociedad este miércoles. Se marcha libre después de 14 temporada como azulgrana y tras levantar 30 títulos. El mejor posicionado para fichar a Alexia es el London City, equipo de la liga inglesa, que forma parte del conglomerado de equipo de Michelle Kang, donde el club estrella es el OL Lyonness.

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A medida que han pasado los partidos, Alexia ha podido ir asumiendo el posible adiós. Las lágrimas del Camp Nou auguraban un final así, aunque siempre había un resquicio, su barcelonismo, que podian hacerle dar un volantazo y quedarse en el club un año más. Sin embargo, la victoria contra el OL Lyonnes ha sido el broche final para la historia de Alexia. La capitana se marcha tras derrotar al eterno rival, con un póquer de títulos y dejando en la cima al club de su vida.