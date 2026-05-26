El ex del Real Zaragoza que ha obrado el milagro con el Liga Nacional del Olivar: una salvación que vale dos ascensos

Los milagros sí existen en el fútbol y Aragón es una tierra santa. O bueno, según a donde mires. Se han conocido recientemente casos como el del CD Cuarte, que ha acabado toda una liga sin perder un partido, o el AC Rozzano, un club de amigos que lleva cuatro ascensos al hilo, este año a Regional Preferente. Pues hay otro que se suma a la lista: el equipo juveniles de Liga Nacional del Estadio Miralbueno El Olivar, que tras estar prácticamente desahuciado hace unos meses, este fin de semana amarraron su permanencia después de perder solo uno de los últimos 14 partidos.

La salvación llegó este domingo en un partido contra el CD Teruel, equipo que marcaba la zona roja de la tabla. A falta de epicidad, el encuentro fue bastante dispar, al menos en el marcador: un 4-0 que sentenciaba a los turolenses y ponía un broche de oro a una temporada que empezó de aquella manera.

El equipo dirigido por Adrián Ripa, exjugador de la cantera del Real Zaragoza, que militó en equipos como el Numancia o el Huesca, comenzó el curso liguero sin ganar hasta la quinta jornada y no volvieron a saborear la victoria hasta la décima. 13 puntos en los 19 primeros partidos que les anclaban al descenso. "Cogí el equipo en noviembre, cuando apenas llevaban 5 puntos. El fútbol va por rachas y empatábamos mucho", declara Ripa a este diario, a lo que añade que les faltaba mucho trabajo "físico" por pulir.

Adrián Ripa, lateral izquierdo, durante su etapa como jugador del Real Zaragoza / RUBEN RUIZ

"En Navidad tuvimos un torneo y les metimos mucho ejercicio físico y gimnasio. Veías que el equipo iba hacia arriba, pero no daban los resultados. Aun así los chicos nunca han bajado los brazos, todos han remado y mirado por el equipo", explaya el exfutbolista.

Un inicio de año complicado, pero esperanzador

El 2026 no comenzó de la mejor manera para los de Ripa, con un empate y cuatro derrotas a principios de año. "Las victorias no llegaban, pero dábamos guerra. Pierdes contra el Monzón por la mínima, caes 1-2 en la ciudad deportiva (Real Zaragoza)... Había señales de mejora", señala el entrenador

A partir de ahí, hubo un cambio de chip, algo que se demostró tras meterles 4 al Balsas Picarral en la jornada n.º 20. Otro punto de inflexión, ya que a partir de entonces tan solo han perdido un partido contra el CD Ebro, que van segundos, y así sigue hasta el día de hoy: 29 puntos en todo este tramo de la temporada, que sumados a sus 13 dan 42, los que les han asegurado la permanencia en Liga Nacional. "Ofensivamente hemos mejorado mucho. En esta segunda parte de la temporada solo han sido mejores que tú el Atlético Monzón, el Zaragoza y el Ebro, que están todos por arriba", saca pecho el aragonés.

Adrián Ripa y Dani Caro durante un partido de esta temporada con El Olivar de Liga Nacional juvenil / Servicio Especial

Y por fin llegó la noticia que todos los suyos querían escuchar: habían logrado la salvación. "El partido contra el Teruel es fruto de un ejercicio de resiliencia. Los teníamos muy estudiados y tuvo ritmo de juego, intensidad... Los chavales iban como aviones y nos los comimos", relata Ripa, en un encuentro que fue una auténtica "fiesta" para él y sus chavales, que han "compensado el déficit" del inicio del curso.

Una salvación que da dos ascensos

La palabra milagro se queda hasta corta, ya que esto da lugar a un hito de grandes dimensiones en El Olivar. El mantenerse de categoría en Liga Nacional da pie a que el equipo de Primera Juvenil ascienda a Preferente y el de Segunda suba por igual a Primera. De no haberse concretado el resultado del domingo, los de Ripa hubieran creado un tapón para el resto de sus filiales. "Teníamos esa presión añadida por los equipos que sí habían hecho los deberes. Además, perder nos hacía tener que jugárnosla contra el Monzón en la última jornada y no dependiendo de ti mismo".

Tabla clasificatoria de la Liga Nacional juvenil 2025/26 a falta de jugarse una jornada / Federación Aragonesa de Fútbol

Tras nueve años en el Numancia, tres en dinámica del Real Zaragoza y dos tanto en el Elche, como en el Huesca, Adrián Ripa ha ido acumulando experiencia de todos sus entrenadores, lo que tras su retiro en el año 2022 con el Tarazona, le llevó a llevar las riendas del División de Honor Juvenil zaragocista. "De cada uno adquieres conocimientos y vas formando tu yo en el banquillo", comenta.

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La importancia de una buena condición física, una mentalidad inquebrantable y una táctica clara, además del talento en su plantilla, ha hecho que Ripa haya sacado toneladas de petróleo de esta temporada, tras un inicio en el que muchos les daban por muertos. "El objetivo era salvarse, ahora toca sentarse a hablar de si seguir o no y apuntar más alto el año que viene después de lo que hemos conseguido", sentencia el entrenador, que ha obrado todo un milagro de cara a las aspiraciones del Olivar.