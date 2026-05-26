El Tarazona se enfrenta a un descenso administrativo que lo dejaría en Tercera si no afronta sus impagos el próximo mes

Un duro escenario se cierne sobre la SD Tarazona, más incluso que el descenso obtenido el pasado fin de semana por vía deportiva en la última jornada de Liga en Primera RFEF. Y es que el club aragonés se enfrenta ahora a la posibilidad de bajar dos categorías si no es capaz de poner solución a su situación de impagos prolongados a sus jugadores y miembros del cuerpo técnico.

La plantilla ha alertado durante toda la temporada de los reiterados retrasos en sus nóminas. La primera señal de alarma llegaba en medio de la campaña con la noticia de que sus miembros no cobraban desde el mes de noviembre, cosa que pareció encontrar solución en enero. Sin embargo, a principios de abril un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunciaba públicamente el problema y afirmaba que algunos de los jugadores llegaban incluso a vivir "situaciones de auténtica penuria para poder afrontar gastos básicos".

Casi dos meses después y con el curso finiquitado, la situación sigue igual para ellos, algo que para el club podría significar un golpe aún más grande. La normativa de la Real Federación Española de Fútbol expone que el castigo por los impagos reconocidos por su comisión es el descenso administrativo a final de temporada, que se aplicaría sobre la categoría obtenida por méritos deportivos, es decir, de Segunda RFEF a Tercera, con fecha límite el próximo 30 de junio.

La Junta Directiva del Tarazona ha convocado este martes una reunión informativa para todos sus socios con el objetivo de "analizar la situación actual del club", según explica el comunicado. La cita, fechada para este jueves a las 20.00 horas en la sala de la Comunidad de Regantes de Tarazona, pretende arrojar luz sobre el estado de la entidad y el proceso de conversión a Sociedad Anónima Deportiva iniciado a principios de curso, algo que, según aseguró el presidente Aniceto Navarro a ese diario, sería la solución definitiva para afrontar los pagos pendientes.