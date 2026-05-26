La Universidad de Zaragoza y El Periódico de Aragón debaten sobre periodismo deportivo
La cita es este jueves 28 de mayo en la sala Pilar Sinués del Paraninfo con entrada libre
‘Las claves del periodismo deportivo en Aragón’ es el debate que tendrá lugar en la quinta sesión del ciclo Medios de Comunicación y Universidad: alianzas para una sociedad bien informada, organizado por el Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza. La cita es este jueves 28 de mayo en la sala Pilar Sinués del Paraninfo a las 18.00 horas y contará con la colaboración de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La entrada es libre hasta completar aforo.
La inauguración correrá a cargo de la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló. Después, comenzará la mesa redonda, moderada por el director de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Zaragoza, Joseba Bonaut, en la que intervendrán el subdirector y líder digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Sergio Pérez; la jefa de deportes de este diario, Raquel Machín; el periodista deportivo y director de Panenka Magazine, Aitor Lagunas; y la periodista en DAZN, Irene Molina. Los protagonistas de la mesa debatirán sobre algunas cuestiones de la actualidad y de la profesión periodística y, a continuación, habrá un dialogo con los asistentes
La próxima mesa redonda de esta serie de periodicidad mensual tendrá lugar en Teruel el 12 de junio a las 11.30 horas y contará con la colaboración del Diario de Teruel. Su director, José Ramón Vicente Casino, inaugurará la sesión que tendrá por título ‘La especialización informativa, periodismo regional con proyección internacional’.
Con este ciclo de periodicidad mensual, la Universidad de Zaragoza abre un diálogo directo entre el ámbito académico y el ejercicio profesional del periodismo con el objetivo de analizar los principales retos éticos, tecnológicos y profesionales del periodismo en la actualidad. Así, refuerza su compromiso con una sociedad libre y bien informada a través de la transferencia de conocimiento, la alfabetización mediática y la defensa de una información rigurosa y de calidad. A su vez, consolida su papel como espacio de referencia para el análisis del periodismo en Aragón y tiende puentes con el sector profesional.
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