La Universidad de Zaragoza y El Periódico de Aragón debaten sobre periodismo deportivo

‘Las claves del periodismo deportivo en Aragón’ es el debate que tendrá lugar en la quinta sesión del ciclo Medios de Comunicación y Universidad: alianzas para una sociedad bien informada, organizado por el Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza. La cita es este jueves 28 de mayo en la sala Pilar Sinués del Paraninfo a las 18.00 horas y contará con la colaboración de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La entrada es libre hasta completar aforo.

La inauguración correrá a cargo de la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló. Después, comenzará la mesa redonda, moderada por el director de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Zaragoza, Joseba Bonaut, en la que intervendrán el subdirector y líder digital de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Sergio Pérez; la jefa de deportes de este diario, Raquel Machín; el periodista deportivo y director de Panenka Magazine, Aitor Lagunas; y la periodista en DAZN, Irene Molina. Los protagonistas de la mesa debatirán sobre algunas cuestiones de la actualidad y de la profesión periodística y, a continuación, habrá un dialogo con los asistentes

La próxima mesa redonda de esta serie de periodicidad mensual tendrá lugar en Teruel el 12 de junio a las 11.30 horas y contará con la colaboración del Diario de Teruel. Su director, José Ramón Vicente Casino, inaugurará la sesión que tendrá por título ‘La especialización informativa, periodismo regional con proyección internacional’.

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Cartel de la jornada de este jueves. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Con este ciclo de periodicidad mensual, la Universidad de Zaragoza abre un diálogo directo entre el ámbito académico y el ejercicio profesional del periodismo con el objetivo de analizar los principales retos éticos, tecnológicos y profesionales del periodismo en la actualidad. Así, refuerza su compromiso con una sociedad libre y bien informada a través de la transferencia de conocimiento, la alfabetización mediática y la defensa de una información rigurosa y de calidad. A su vez, consolida su papel como espacio de referencia para el análisis del periodismo en Aragón y tiende puentes con el sector profesional.