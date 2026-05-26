El Wanapix hace un llamamiento a la afición de cara al 'playoff' de ascenso a Primera: ya están a la venta las entradas

El Wanapix puede ser una de las pocas alegrías del deporte aragonés esta temporada. El conjunto aragonés pese a perder el tren del ascenso directo en las dos últimas jornadas de Liga, encara el 'playoff' de ascenso a Primera División como favorito y con el factor cancha a favor en las dos eliminatorias.

El primer encuentro de la eliminatoria contra el MRB Móstoles se disputará en Zaragoza, en el CDM Siglo XXI, este sábado a las 20.15 horas, donde se necesitará el apoyo de la afición para empujar al equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

El club también ha compartido el cartel oficial del encuentro en redes sociales bajo el lema: “¿Rendirse? Jamás”, una frase que resume el espíritu competitivo y la ambición con la que el Wanapix afronta estos 'playoffs'.

Cartel oficial de los 'playoffs' del Wanapix. / Wanapix

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de los canales oficiales del club. Desde el Wanapix hacen un llamamiento a la afición para llenar el pabellón y convertir el Siglo XXI en una auténtica caldera durante esta fase decisiva por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

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El segundo encuentro de la serie será en Móstoles el próximo 6 de junio a las 18.30 horas, mientras que el tercero y decisivo, en caso de ser necesario, sería el 9 de junio a las 20.15 en el Siglo XXI. La otra semifinal la disputan el Zambú Pinatar Cerramientos Abatibles y el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda por lo que, en caso de pasar, el Wanapix se mediría a uno de estos dos conjuntos.