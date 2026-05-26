Young Talent Academy lanza este verano dos campus de fútbol en Zaragoza y Teruel con entrenamientos de alto rendimiento

Young Talent Academy presenta la segunda edición de su campus de verano, una propuesta formativa y de ocio dirigida a niños y niñas apasionados por el fútbol que combina entrenamientos de alto rendimiento, aprendizaje de valores y actividades multiaventura. La academia.

Este verano, la academia de Andrés Serrano organiza dos turnos claramente diferenciados: uno en Zaragoza y otro en Perales de Alfambra (Teruel) permitiendo adaptarse a las necesidades familiares.

Bajo el lema ‘Entrena, mejora y haz amigos’, el campus de Young Talent Academy está diseñado para que los jugadores puedan perfeccionar detalles técnicos, potencien la comprensión del juego y puedan dar su mejor versión rodeados de la naturaleza única de Aragón y sin olvidar en ningún momento la diversión.

Además del trabajo a pie de campo, los asistentes disfrutarán de actividades orientadas a fomentar valores como el compañerismo, el respeto, la convivencia y el esfuerzo. También habrá propuestas multiaventura, otras pasadas por agua y muchas sorpresas preparadas para hacer del verano una experiencia única.

Un joven entrenando en el campus de Young Talent en Perales de Alfambra el año pasado / YOUNG TALENT ACADEMY

Dos sedes, dos experiencias complementarias

La primera cita del campus Young Talent Academy se desarrollará en las instalaciones del CMF César Laínez del barrio zaragozano de Santa Isabel. El turno de Zaragoza se desarrollará del 22 al 26 de junio en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Los asistentes realizarán sesiones de alto rendimiento con especial atención a la tecnificación y también tendrán tiempo para darse un chapuzón en la piscina. La tarifa incluye almuerzo diario, ropa oficial del campus, diploma acreditativo y servicio de madrugadores para facilitar la conciliación familiar.

El Centro Deportivo La Estación de Perales de Alfambra (Teruel) será la sede de la segunda cita del campus Young Talent Academy del 29 al 3 de julio. En la cita de Teruel, las familias tendrán la oportunidad de elegir entre varias modalidades.

Habrá opción de alojamiento en la localidad con transporte en bus ida y vuelta desde Zaragoza. También existirá la posibilidad de transporte diario desde Teruel con regreso a las 20.30 incluyendo la manutención. Por último, habrá alternativa de solamente acudir a media jornada y también a jornada completa, pero sin incluir el transporte, pero sí la manutención.

Los niños se alojarán en el propio Centro Deportivo La Estación de Perales de Alfambra que cuenta con un albergue con capacidad para 36 personas situado en la antigua estación de tren, que ha sido restaurada. Además de un campo de fútbol de césped natural, el complejo también cuenta con pistas de pádel, piscina climatizada y gimnasio.

Formación deportiva con valor añadido

Desde Young Talent Academy destacan que el objetivo del campus va mucho más allá del entrenamiento convencional. “Queremos ofrecer una experiencia integral en la que el fútbol sea el vehículo para educar, convivir y generar recuerdos positivos”, explican desde la organización.

Todos los participantes recibirán además equipación oficial completa, incluida dentro de la inscripción.

Las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas a través del formulario online, código QR, correo electrónico o contacto telefónico. Más información e inscripciones en el correo electrónico youngtalentaca@gmail.es y en los siguientes teléfonos de contacto 646 410 894 y 634 785 604

Noticias relacionadas

Young Talent Academy anima a todas las familias a reservar plaza con antelación para no quedarse fuera de una de las propuestas deportivas más completas del verano en Aragón.