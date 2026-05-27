El César Augusta desmiente su negativa a colaborar en la identificación del agresor a un árbitro: "Se ofreció y se disculpó"

El FSF César Augusta niega en rotundo las acusaciones que incluye la dura sanción recibida por la cual ha sido expulsado de la competición después de que no se pudiera identificar al autor de una agresión al árbitro durante la final del Campeonato de Aragón benjamín femenino ante el FSF Zaragoza el pasado 10 de mayo. "Hicimos exactamente lo que estaba en nuestra mano: poner a la persona ante la autoridad competente", alega la entidad en un comunicado firmado por su presidente, Javier Romeo.

El acta refleja una negativa por parte del César Augusta a colaborar en la identificación del agresor. Sin embargo, en su comunicado relatan con precisión la actuación llevada a cabo tras los hechos, lo que choca con la versión que valora el Comité. "Inmediatamente después del incidente, y por mediación de padres de este club, la persona señalada como autora del lanzamiento fue conducida ante los dos árbitros del encuentro y el delegado federativo, en el vestuario arbitral. Allí, lejos de ocultarse, dicha persona se ofreció a identificarse, se disculpó y manifestó expresamente no tener vínculo alguno con ninguno de los dos clubes", detalla el escrito.

En este momento, sostienen, debió ser el colegiado el que procediera a identificar al autor de los hechos, cosa que no se produjo. "Pese a ostentar la autoridad competente para hacerlo, los árbitros no procedieron a identificarla (a la persona), y el delegado federativo, presente en todo momento, no dijo nada". Por ello, no comprenden el motivo por el que la sanción ha podido pasar por alto este detalle fundamental: "No entendemos cómo la Federación puede seguir ignorando, de forma reiterada, un hecho que ocurrió ante sus propios árbitros y su propio delegado federativo, haciéndonos responsables a nosotros de una negligencia que fue suya".

El club, que ya ha apelado la sanción y está a la espera de su resolución, cuestiona en especial que los responsables federativos que estuvieron presentes durante el encuentro en representación de la RFAF no hayan intervenido. "Mientras esa pregunta sigue sin respuesta, se mantiene una sanción que castiga a trece niñas por una falta de colaboración que jamás existió".

Por último, la entidad hace en su comunicado un llamamiento a lo que consideran es de justicia deportiva: "Exigimos que se rectifique de inmediato esta sanción, injusta y desproporcionada, y que se aclare por qué no se identificó a la persona que los propios árbitros y el delegado federativo tuvieron delante. No pedimos un favor. Pedimos que se deje de ignorar lo que ocurrió y que se mire, de una vez, a las únicas que hoy están pagando las consecuencias".