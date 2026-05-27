El César Augusta planea llevar a juicio a la Federación Aragonesa de Fútbol: "Una niña no puede pagar los actos irresponsables de un adulto"

Un pelotazo desde la grada a un árbitro de fútbol sala ha terminado en una escalada que llegará a los juzgados. El César Augusta, expulsado de la competición por, supuestamente, negarse a colaborar en la identificación del autor de los hechos, ha emitido un nuevo comunicado en el que detalla la línea de actuación que planea seguir para lograr que se respete su petición de no perjudicar a ninguno de los equipos. "Defendemos sin matices que la sanción impuesta a nuestro equipo benjamín femenino es profundamente injusta, y por eso tenemos la intención de recurrir al Justicia de Aragón, al Defensor del Pueblo y a las demás instancias correspondientes. La sostendremos hasta el final, porque una niña no puede pagar los actos irresponsables de un adulto", explica el escrito.

Así, la solución pasa por tener en cuenta a los dos clubs que disputaban la final en el pabellón de La Puebla de Alfindén, con el marcador en empate cuando se produjo el balonazo. "Precisamente porque defendemos a las niñas, queremos que se nos entienda bien en algo: no pedimos disputar los 25 segundos que quedaban de la final, ni reclamar para nuestro equipo la plaza del Grupo A en el Campeonato de España de Clubes Base Sub-10 Femenino. Ya no. Esa plaza está hoy reconocida al Fútbol Sala Femenino Zaragoza, y sus jugadoras —también niñas de ocho y nueve años— llevan semanas preparándola con la misma ilusión con la que las nuestras prepararon la final del 10 de mayo".

En este sentido, su intención es la de que los dos clubs implicados en el conflicto vivido el pasado 10 de mayo puedan disputar la competición mediante un pequeño cambio en la conformación de los grupos: "Solicitamos formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que, con carácter excepcional, admita al equipo benjamín femenino del Club F.S.F. César Augusta en el Grupo B del Campeonato de España de Clubes Base Sub-10 Femenino, que cuenta actualmente con solo tres equipos frente a los cuatro del Grupo A. Esta solución, además de no alterar ninguna plaza ya asignada ni perjudicar a ningún club, equilibra el cuadro de la competición". Por ello, también solicitan que se anule la sanción que les impide disputar los ocho partidos que aún quedan de su temporada en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón

Desde la federación, aunque no quieren hacer valoraciones sobre el caso, consideran que el reglamento está bien aplicado y que, además, la dureza de la normativa aplicada responde a la intención de proteger al colectivo arbitral. Todo ello, en medio de una escalada de violencia física y verbal en los campos de fútbol de toda España y, en especial, en el deporte formativo aragonés.

Sin embargo, desde el club afectado y su entorno consideran que este tipo de actuaciones solo empeoran el panorama al hacer pagar a justos por pecadores. En este sentido, el padre una de las jugadoras del equipo, Alberto Zapatero, quien escribió la carta en forma de denuncia por la situación, hizo saber a este medio que la entidad no tiene pensado cesar en el intento de que se rectifique el castigo en pro de una solución justa.

"Están fomentando la violencia. Si juegas fuera, solo tienes que hacer que un tío de la grada le dé un pelotazo al árbitro", explica Zapatero, quien cree que la federación acabará consiguiendo lo contrario a lo deseado: "Si pegas al árbitro te cargas al rival... Muy inteligente". Además, considera que una medida así no tiene cabida en benjamines: "Estas normas las hacen juristas. No tienen ni idea de educación".

De igual manera, indica Zapatero que tras la decisión tomada el problema ha escalado hasta afectar de forma inevitable a alguien. "A las jugadoras del rival se les ha prometido el Campeonato de España. No sería justo repetir la final". Por ello, valora como única alternativa ecuánime que la federación aragonesa solicite a la española que los dos equipos participen en el campeonato.