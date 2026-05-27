El Comité de Competición cierra el campo de Santa Isabel por incidentes en la grada contra el Valdefierro

Un nuevo episodio de violencia volvió a producirse el pasado fin de semana en el fútbol formativo aragonés, esta vez, con varios aficionados como máximos implicados. El Comité de Competición ha resuelto la clausura del terreno de juego del Santa Isabel tras revisar las pruebas aportadas por el club rival involucrado, el Valdefierro, y considerar los hechos de naturaleza grave.

Durante el partido de Juvenil Preferente entre los equipos de ambos clubes en la categoría el pasado sábado, según especifica el documento de Comunicación pública de los Acuerdos del Comité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial Juvenil, un aficionado arrojó un líquido desde fuera del campo sobre el portero del Valdefierro. Esto lo ha podido saber el comité gracias a un vídeo "de aproximadamente 14 minutos" enviado por el propio club afectado.

Así, la principal medida adoptada por el organismo habría sido la del cierre del Campo Municipal de Fútbol César Láinez, de Santa Isabel, sumada a una sanción económica para ambos clubs. Sendas multas serán de distinta cuantía, habiéndose impuesto una cantidad de 300 euros para el Santa Isabel y de 50 para el Valdefierro. El encuentro se reanudará con el resultado de 0-0 y a puerta cerrada, reanudándose en el minuto 73, en el que se paró el partido.

En el documento se explica también que, al no constar en el acta arbitral el debido aviso por megafonía que marca la actuación del protocolo antiviolencia antes de que se tomará la decisión de parar el choque, se ha trasladado la resolución al Comité Técnico de Árbitros (CTA) en relación a la correcta aplicación de dicho protocolo.