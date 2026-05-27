El guiño de Alexia Putellas al Zaragoza en su despedida del FC Barcelona: "Una historia perfecta"

El fútbol femenino despide a una de sus grandes referentes. Alexia Putellas, símbolo del FC Barcelona y figura clave en la expansión profesional y comercial del fútbol femenino, anuncia su adiós tras 14 años en el club. En el vídeo de despedida publicando en su perfil de Instagram, recordó uno de los momentos que marcaron el inicio de su carrera: el gol al Prainsa Zaragoza en la final de la Copa de la Reina en 2013, disputada en La Ciudad Deportiva de Las Rozas (Madrid).

Aquel encuentro fue histórico. El equipo dirigido por Xavi Llorens se impuso por 4--0 al conjunto aragonés, cerrando una temporada perfecta en la que también conquistó la Liga y Copa de Cataluña. Alexia, reconocida como la mejor jugadora del partido, anotó el tercer tanto con una acción que aún se recuerda: se deshizo de dos rivales con un toque de espuela mágico y dejó sentada a Jamila Martins antes de definir con un taconazo de genio. Ese gol justo antes del decanso, fue el único que acabó redefiniendo el fútbol femenino.

El Prainsa Zaragoza que venía de eliminar al Sant Gabriel y al Levante, alcanzó por quinta vez en su historia la fase final de la Copa de la Reina. A pesar del esfuerzo y la buena campaña, el conjunto aragonés no pudo frenar el ritmo intratable de las catalanas durante todo el encuentro. El equipo de Alberto Berna contaba en sus filas con Mapi León, compañera de Alexia Putellas en el FC Barcelona durante muchos años, Bárbara Latorre, otra exbarcelonista, y Marta Cardona con quien coincidió en la selección española de fútbol.

Se despide tras 14 años en el club blaugrana

Catorce años después, Alexia se marcha dejando una huella imborrable y prácticamente, irrepetible: 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, ocho Copas de Cataluña, seis Supercopas y cuatro Champions, además de 232 goles en 504 partidos. Su legado va más allá de los títulos: fue la capitana que acompaño la profesionalización del equipo y la figura que impulsó el crecimiento del fútbol femenino, a nivel nacional, para posteriormente, hacerlo a nivel global.

Alexia Putellas llora, entre sus dos Balones de Oro, en su despedida al Barça en el Spotify Camp Nou. / Jordi Cotrina

Para Aragón, aquel gol de 2013 queda como parte de la historia compartida entre dos clubes que ayudaron a construir el presente del fútbol femenino. El Zaragoza fue rival en una final que hoy se recuerda a con orgullo y nostalgia, y Alexia Putellas, la protagonista de una jugada que marcó el comienzo de una era. Sus 38 títulos superando incluso a Leo Messi (35), la dejan como uno de los mayores emblemas del club catalán.

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La capitana siente que ha llegado a un fin de ciclo y que es momento de dejar paso a las nuevas generaciones. Aunque su destino apunta a la Liga Inglesa, de momento no existe confirmación alguna de cuál será su próxima andadura profesional.