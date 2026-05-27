El mejor tenis femenino regresa al Tiro de Pichón con el ITF W75 Foniés-Guelbenzu

Un año más, el tenis profesional femenino regresa a Zaragoza con la celebración de la cuarta edición del ITF W75 Foniés-Guelbenzu Open Gobierno de Aragón Trofeo Ciudad de Zaragoza, que se disputa en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón.

La presentación oficial del torneo tuvo lugar este martes y contó con la presencia de las dos principales raquetas aragonesas, Irene Burillo y Carlota Martínez, junto a la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, y el vicepresidente de la S.D. Tiro de Pichón, Francisco Fernández del Campo.

La fase final del torneo arrancó este miércoles y se prolongará durante toda la semana hasta la disputa de la gran final el próximo domingo. El prestigioso campeonato, reconocido en tres ocasiones con la estrella a la excelencia de la ITF, volverá a reunir en Zaragoza a destacadas jugadoras del circuito internacional.

Entre las participantes figuran las españolas Andrea Lázaro, Leyre Romero, Guiomar Maristany y Ángela Fita, además de las aragonesas Irene Burillo y Carlota Martínez. El cuadro contará también con nombres internacionales de primer nivel como las estadounidense Kayla Day y Elizabeth Mandlik, la argentina Nadia Podoroska, la rumana Sofía Costoulas y la joven promesa italiana Tyra Grant, una de las grandes sensaciones emergentes del tenis europeo.

Además, otras dos jugadoras aragonesas, Celia Ansón y Andrea Palazón, competirán en el cuadro final gracias a las invitaciones concedidas por la organización.

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La entrada será gratuita durante toda la semana para todos los aficionados que quieran acercarse a disfrutar del mejor tenis femenino internacional en Zaragoza.