Las lágrimas de Mapi León en su despedida con el FC Barcelona: "Gracias por hacernos disfrutar"

EL FC Barcelona vivió ayer una jornada intensa de emociones en el Estadio Johan Cruyff con la afición barcelonista diciendo adiós a varias leyendas del club. No solo fue la despedida oficial de Alexia Putellas, sino también la última actuación de Mapi León y Ona Batlle, que abandonaron el campo entre lágrimas y homenajeadas por sus compañeras. A falta de oficialidad, todo indica que tanto la central zaragozana como la defensa catalana viven sus últimos días como jugadoras del conjunto azulgrana.

La defensa aragonesa, una de las jugadoras más queridas por la afición culé, pone fin a nueve temporadas en el Barça donde se ha consolidado como pieza clave en la línea defensiva y como una voz con peso dentro del vestuario. Al final del encuentro, la aragonesa no pudo evitar las lágrimas al ser consciente de estar ante su último partido con el FC Barcelona tras casi una década en el club. El Barça se impuso por 2-1 con goles de Claudia Pina y Aitana Bonmatí, un día en el que estuvieron más pendientes de las despedidas de varias de sus jugadoras.

Aunque el club no ha hecho oficial su destino, todo apunta a que Mapi León continuará su carrera lejos de España. Según adelantó Mundo Deportivo, London City Lionesses, habría ofrecido una suma económica y un contrato superior al que le proponía el Barcelona. De confirmarse, la zaragozana pondría rumbo a Inglaterra para iniciar una nueva etapa profesional.

Su llegada al Barça en 2017, procedente del Atético de Madrid Femenino, marcó un antes y un después en la historia del club. Aquella operación, valorada en 50.000 euros, fue el primer traspaso en la historia del fútbol femenino azulgrana. Desde entonces, Mapi ha sido parte esencial del crecimiento del equipo y del impulso que llevó al Barça a convertirse en una referencia mundial.

Más de 300 partidos como azulgrana

En su palmarés figuran ocho Ligas, siete Copas y tres Champions League, además de haber disputado más de 300 partidos y marcar 23 goles con la camiseta azulgrana. Algunos de ellos, como el que marcó en el Camp Nou ante el Real Madrid en 2022, siendo aún recordados por la afición culé.

Mapi León también ha sido protagonista, con la selección española, aunque en 2022 decidió apartarse junto a otras compañeras en protesta tras la explosión del caso Rubiales. Mientras algunas fueron regresando progresivamente, la zaragozana no volvió hasta 2025. De este modo, León no asistió al Mundial de 2023 que la selección española ganó en Australia y Nueva Zelanda.

Mapi León se abraza con Alexia en su último partido en casa / FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Su despedida marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro. La futbolista zaragozana deja una huella imborrable en el club y en el fútbol femenino español, como una gran referente de compromiso , liderazgo y evolución. Su marcha simboliza el fin de una era dorada y el comienzo de nuevos retos lejos de casa.