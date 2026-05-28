EL PERIÓDICO DE ARAGÓN aborda en la universidad las claves del periodismo deportivo

Las claves del periodismo deportivo en Aragón fueron sometidas a examen este jueves en la Universidad de Zaragoza a través de una mesa redonda inaugurada por la rectora Rosa Bolea y Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y en la que también participaron Sergio Pérez, subdirector y líder digital, y Raquel Machín, jefa de Deportes. Junto a ellos, la periodista de DAZN Irene Molina y Aitor Lagunas, director de Panenka Magazine, debatieron acerca del papel del periodismo deportivo en las redacciones, su especial relación con las entidades deportivas y los aficionados o el contexto digital del periodismo deportivo actual.

El acto, celebrado en la sala Pilar Sinués de la Universidad de Zaragoza, abordó cuestiones como la forma de enfocar el trabajo periodístico deportivo en una cobertura compleja como un Mundial de fútbol o la relación del profesional con deportistas, clubs o aficionados, así como la posible influencia de los resultados positivos o negativos en la labor diaria o el mayor peso específico de disciplinas como el deporte femenino, con el Casademont como fiel exponente.

La mesa redonda, incluida en la quinta sesión del ciclo Medios de Comunicación y Universidad: alianzas para una sociedad bien informada, organizado por el Vicerrectorado de Comunicación e Identidad Institucional de la Universidad de Zaragoza, estuvo moderada por el director de la Unidad Predepartamental de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Zaragoza, Joseba Bonaut. Tras las intervenciones y el turno de preguntas de los asistentes, un diálogo conjunto cerró el acto.

La próxima mesa redonda de esta serie de periodicidad mensual tendrá lugar en Teruel el 12 de junio a las 11.30 horas y contará con la colaboración del Diario de Teruel. Su director, José Ramón Vicente Casino, inaugurará la sesión que tendrá por título ‘La especialización informativa, periodismo regional con proyección internacional’.

Con este ciclo de periodicidad mensual, la Universidad de Zaragoza abre un diálogo directo entre el ámbito académico y el ejercicio profesional del periodismo con el objetivo de analizar los principales retos éticos, tecnológicos y profesionales del periodismo en la actualidad. Así, refuerza su compromiso con una sociedad libre y bien informada a través de la transferencia de conocimiento, la alfabetización mediática y la defensa de una información rigurosa y de calidad. A su vez, consolida su papel como espacio de referencia para el análisis del periodismo en Aragón y tiende puentes con el sector profesional.