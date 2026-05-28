Que sirva de ejemplo: un año repleto de sanciones en el fútbol base y amateur aragonés

A falta de 25 segundos para el final de la final del Campeonato de Aragón benjamín femenino de fútbol sala, con el marcador en empate a tres entre el FSF César Augusta y el FSF Zaragoza, un balón salido de la zona de la grada golpeó en la cabeza al árbitro del encuentro. El autor material del lanzamiento no fue identificado de forma nominal, aunque según sostiene el César Augusta, se dirigió al árbitro para disculparse y alegó su no vinculación a ninguno de los dos clubs. La respuesta del Comité de Competición: la pérdida del partido por 6-0 para el benjamín del César Augusta y su descalificación para los ocho encuentros que restan de la temporada y que sus jugadoras, niñas de 8 y 9 años, no disputarán salvo rectificación.

El episodio, que, pese a su polémico desenlace, se corresponde con un nuevo capítulo de violencia dirigida hacia el colectivo arbitral, es el más reciente de una larga lista de incidentes que ha convertido esta temporada en una de las más turbulentas para el fútbol formativo y amateur aragonés, con sanciones que han variado enormemente en naturaleza y en cuantía según el comité actuante, la categoría y los hechos concretos.

Dos casos resueltos con contundencia similar afectaron a sendos futbolistas de categoría cadete. Hace poco más de un mes, el organismo impuso una sanción de un año al jugador del CD Ebro que, con el juego detenido, propinó una serie de puñetazos sobre el rostro de un rival del Hernán Cortés. El comité subrayó "la concurrencia del elemento doloso" como principal argumento para una elevada pena. Fue un año también la sanción impuesta al futbolista del CD Valdefierro que empujó al árbitro al término de un duelo de Primera Cadete disputado en febrero ante la UD Amistad, un encuentro que acabó con el colegiado esperando en un córner la llegada de los agentes de policía.

Sin embargo, no todos los incidentes de la temporada se saldaron con sanciones de ese calibre. A principios de marzo, un choque de Regional Preferente entre el Atlético Cariñena y el Montecarlo tuvo que suspenderse al descanso después de que la árbitra principal denunciara insultos machistas y amenazas de muerte desde la grada. La Guardia Civil acudió al campo y el revuelo fue notorio. La resolución del Comité de Competición: una multa de 100 euros para el club local y un apercibimiento de cierre en caso de reincidencia.

Ese mismo fin de semana, en Tercera RFEF, un aficionado del Belchite bajó al campo durante los minutos finales del enfrentamiento ante el Almudévar e increpó al fisioterapeuta del equipo visitante. La sanción al club fue de 1.000 euros de multa, difícil de asumir para algunos clubs humildes de la categoría, y un apercibimiento de cierre. Mientras, en el fútbol juvenil, una invasión de campo que afectó a aficionados de ambos equipos en el partido entre el Zuera y La Muela dejó a cada club con 150 euros de multa y el cierre de sus estadios durante un encuentro.

En medio de toda esta escalada, el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, aprovechó la celebración del Foro 26 en el Palacio de Congresos de Zaragoza para anunciar dos líneas de actuación a seguir por el organismo: la revisión para el posible endurecimiento de las sanciones aplicables y la labor pedagógica. "La gente tiene que ver que hacer las cosas mal tiene consecuencias", afirmó Torralba, que también respaldó la iniciativa del Gobierno de Aragón de aplicar la Ley del Deporte a los espectadores identificados mediante denuncias de la Guardia Civil.

Así, tras el reciente caso que implica al César Augusta bajo una "ejemplarizante" sanción, el padre de una de las jugadoras del equipo benjamín ve ese endurecimiento con escepticismo. "Están fomentando la violencia", dice Alberto Zapatero. Una medida "muy inteligente —ironiza—" que va en la línea de una estrategia que "no está funcionando", como bien lo demuestra el hecho de que "cada vez hay más violencia" en los campos de pabellones del fútbol aragonés.