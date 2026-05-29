La Federación Aragonesa de Fútbol impone la pausa de hidratación como medida contra las altas temperaturas

La temporada en el fútbol base aragonés ya está terminando, pero todavía quedan partidos pendientes y la meteorología veraniega ya ha llegado.

La Federación Aragonesa de Fútbol ha anunciado que será obligatorio, hasta el final de temporada, realizar una pausa de hidratación por cada periodo en todos los partidos que se disputen al aire libre.

Este fin de semana es especialmente complicado, ya que este sábado, entre las 14 y las 20 horas, hay alerta amarilla en el valle del Ebro por altas temperaturas, mientras que en la ibérica zaragozana, Albarracín y Jiloca será por tormentas.

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Se espera una temperatura máxima, según el aviso, de 36ºC. El domingo, también jornada de fútbol base, no hay avisos amarillos ni de ningún tipo por altas temperaturas, pero sí que la predicción da unos nada desdeñables 33ºC de máxima en Zaragoza.