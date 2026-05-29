El Tarazona, con riesgo de no competir en Segunda RFEF y de desaparecer: "Estamos clínicamente muertos"

La situación institucional y económica de la SD Tarazona es límite, con riesgo muy real no solo de no salir a competir la próxima temporada en Segunda RFEF, sino también de desaparición de la entidad.

Aniceto Navarro, presidente del club, en una desgarradora rueda de prensa en la que en varias ocasiones tuvo que contener las lágrimas y con la voz quebrada, aseguró que estamos "clínicamente muertos", aunque hay solución: "Complicada, pero la hay", dijo.

"Con la situación actual o somos capaces de cubrir el capital pendiente o va a ser muy difícil que salgamos de la situación crítica en la que nos encontramos. Salimos a la calle (al proceso de conversión en SAD) con un capital de 664.000 euros y no se ha cubierto más que el 5%", explicó. Eso, continuó, "nos permitiría empezar la temporada en Segunda RFEF y atender pagos urgentes".

"Necesitamos ordenar la deuda pendiente a futuro para garantizar la continuidad de nuestro emblema para evitar la posible y cercana desaparición. El Tarazona todavía tiene solución", comentó.

Una de las causas de la delicada situación económica de la entidad es esa falta de capital, pero también, apuntó Navarro, "hemos llegado hasta aquí por falta de apoyo institucional en fondo y forma", ya que "no han coincidido los años naturales con las temporadas". "Hemos acumulado numerosos impagos y hemos llegado a una situación límite. Ha habido tres empresarios amigos junto a mí que hemos aportado 450.000 euros", aseguró con la voz quebrada, antes de afimar que, a nivel personal, ha pasado "los 15 peores meses de mi vida".

Además, contó que una persona quiso comprar el club, que priorizó esa opción dejando de lado otras, "y tras reuniones con sus abogados y mucho tiempo perdido se vino abajo".

Por ello, hizo un llamamiento a toda la sociedad y tejido empresarial turiasonense, ya que la primera solución es "la unión de todos". "Hay que meterse la mano al bolsillo y aportar cada uno lo que pueda. Tarazona no merece que el fútbol en la localidad desaparezca", concluyó.

Míchel Sanz se despide

Míchel Sanz, exjugador del club que desempañaba las funciones de director deportivo, se despidió este viernes de la entidad zaragozana con una carta en redes sociales.

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"Después de tantos años defendiendo este escudo, llega el momento de cerrar una etapa que ha marcado mi vida dentro y fuera del campo. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, orgullo y recuerdos que me acompañarán siempre", escribió, aunque sí que reconoció que "me voy con la sensación amarga del descenso en una temporada muy complicada a todos los niveles".