La zaragozana Mapi Sánchez Alayeto, ex número uno del mundo de pádel, volverá a jugar por la esclerosis múltiple tres años después de su retirada

La zaragozana que fue número uno del mundo del pádel, Mapi Sánchez Alayeto, retirada en 2023, regresa a las pistas, no a competir sino para dar voz y visibilidad a la enfermedad que padece desde 2021, la esclerosis múltiple, que afecta a más de 60.000 personas en España y que conmemora su día mundial este 30 de mayo. Lo hará en las semifinales del Premier Padel en Valladolid, el 28 de junio, donde hará el saque de honor, un gesto que, para ella, tiene un significado mucho más profundo que cualquier victoria.

"Tengo sentimientos encontrados, me hace mucha ilusión volver a ver a mis compañeras y poder reflejar todo lo que estoy representando con algo tan significativo a nivel emocional como es el saque de honor", explica Mapi en una entrevista con Efe en el marco de la campaña 'Imparables frente a la esclerosis multiple'. Valladolid ocupa un lugar especial en su historia. Allí ganó títulos y celebró triunfos. Además, fue la primera ciudad donde jugó después de conocer el diagnóstico que cambió su vida.

Fue hace siete años cuando los médicos le diagnosticaron la esclerosis múltiple, después de que, durante varias competiciones, jugase con las piernas dormidas, sin saber lo que ocurría. Algo que, como deportista profesional, no se esperaba: “Cuando te dan el diagnóstico se te viene el mundo encima”, recuerda. Junto con el miedo llegó la incertidumbre, un montón de preguntas y de imágenes preconcebidas sobre una enfermedad que gran parte de la sociedad sigue asociando con la invalidez, la discapacidad o la silla de ruedas. “Todos los estigmas que quiero quitar son los mismos que pensé yo en su día”, confiesa.

Fueron momentos muy duros, que no podría haber superado sin su hermana gemela, Majo Sánchez, ambas retiradas al mismo tiempo. Bautizadas como las hermanas 'Atomikas', fueron la pareja más dominante de este deporte: cinco campeonatos del mundo, títulos y el número uno del circuito internacional.

Al poco tiempo de saberlo, la aragonesa decidió hacerlo público en Valladolid. “Creí que era necesario contarlo para dar voz a esta enfermedad y visibilizarla, dudé por el hecho de que me exponía mucho a todo el mundo y también a mis rivales, sabiendo que tenía una enfermedad pensaba que iban a ir a por mí con más razón, pero lo hice porque era necesario", asevera.

Una vez adaptado el tratamiento a su caso personal, lleva casi cinco años sin brotes, aunque convive con síntomas crónicos, como la fatiga o el cansancio. “El tratamiento que me va bien a mí no tiene que servirle a todo el mundo; cada paciente necesita adaptarlo a sus necesidades”, aclara. Mapi siguió jugando un tiempo más. Lo suficiente para demostrar que la enfermedad no iba a decidir por ella cuando dejara el deporte a nivel profesional. La retirada llegó en 2023 pero por elección propia.

La necesidad de desestigmatizar

Lo que pretende con esta campaña, junto a Esclerosis Múltiple España (EME) y la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM- COCEMFE), es transformar la percepción social de esta enfermedad neurológica, crónica y autoinmune que afecta a más de 60.000 personas en nuestro país. Ese es precisamente el eje de la campaña que la llevará por Valladolid, Madrid y Barcelona en encuentros con profesionales sanitarios, pacientes y asociaciones para hablar de investigación, tratamientos y calidad de vida para conocer de cerca esta enfermedad.

Asegura que el mejor mensaje que tiene para las personas enfermas es su “propia experiencia”, contar sus vivencias al resto para que pueda servir de ejemplo en momentos difíciles como el diagnóstico. Insiste especialmente en la importancia de la información y, sobre todo, del ejercicio físico, ya que es una herramienta esencial para las personas afectadas con la esclerosis.

“El cansancio es uno de los mayores problemas que sufrimos y entras en un bucle”, explica. “Si te paras, luego cuesta más salir. El deporte te mantiene activa, te ayuda con la fuerza, la coordinación y al final también te da energía”. En cuanto a la palabra que encabeza la campaña, "imparable", ella afirma que no piensa en victorias imposibles ni mensajes motivacionales, sino en la capacidad de no caer ante las dificultades, superar los obstáculos, la lucha y el sacrificio para sobreponerse a este reto. “Es una de las enfermedades en las que más se investiga, pero siempre es poco, queremos que se investigue más. De la mano de todos, caminando juntos podremos conseguir mejoras en el futuro”, concluye.

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Después de levantar títulos por toda España, Mapi Sánchez Alayeto vuelve a la pista con un objetivo distinto: demostrar que una enfermedad no tiene por qué definir una vida. El saque en Valladolid no abre un partido, sino muchas conversaciones sobre una enfermedad que la sociedad desconoce.