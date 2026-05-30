MOTOCICLISMO
Álvaro Carpe domina una sesión libre en el Gran Premio de Italia de Moto3 en la que todos los pilotos mejoraron
En apenas cinco vueltas, el líder del campeonato ya se había encaramado a la primera posición de la tabla de tiempos
EFE
El español Álvaro Carpe (KTM) ha dominado la segunda sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Mugello y en la que todos los pilotos mejoraron sus registros con unas condiciones atmosféricas mucho mejores que el primer día.
En apenas cinco vueltas, el líder del campeonato ya se había encaramado a la primera posición de la tabla de tiempos y había rebajado su registro del primer día en más de un segundo, lo que ponía negro sobre blanco que las condiciones de la pista habían mejorado notablemente.
Si el viernes Quiles acabó decimocuarto, con un tiempo de 1:56.434, en la última plaza con derecho a entrar en la segunda clasificación directa, en la segunda sesión libre y en apenas cinco vueltas, ya estaba rodando en 1:55.277, que se acerca algo más al récord absoluto de la categoría, que desde 2024 tiene el hispano colombiano David Alonso (KTM) en 1:53.926.
En el lado opuesto, el negativo, estuvo en esta ocasión el español Adrián Fernández (Honda), uno de los más rápidos del primer día, que tuvo problemas mecánicos muy pronto, aunque sus mecánicos lo pudieron solucionar rápidamente para que pudiese continuar en pista al objeto de lograr un buen ritmo de carrera, en solitario casi todo el tiempo.
No fue hasta el último 'time attack' cuando Quiles perdió la primera posición a manos del también español Álvaro Carpe (KTM), que rodó en 1:55.052 en su duodécimo giro, seguido como su sombra por el surafricano Ruché Moodley (KTM), que se quedó a cuatro milésimas de segundo.
El español David Muñoz (KTM) también superó a Máximo Quiles por apenas seis milésimas de segundo, con el andaluz Jesús Ríos (Honda) en la sexta posición, pues ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta el finlandés Rico Salmela (KTM) se 'coló' en el tercer puesto.
- La crónica del Breogán-Casademont Zaragoza: el gol de Nayim del siglo XXI (94-95)
- Sinan Bakis demanda al Real Zaragoza por una cláusula de su contrato
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
- Herida grave una niña de 10 años tras ser atropellada por un autobús urbano en la calle Conde Aranda de Zaragoza
- Una madre recoge a su hija de un colegio de Zaragoza por las altas temperaturas en el aula: 'Casi pierde el conocimiento
- Ni Utebo, ni Villanueva: las dos piscinas a 10 minutos de Zaragoza ideales para combatir el calor este fin de semana
- La canción del grupo aragonés que ya suma más de siete millones de escuchas: 'Nadie sabe que es nuestra
- Cierra por jubilación un emblemático comercio de barrio en Zaragoza tras 45 años: 'Gracias por acompañarnos durante este tiempo