El Cuarte acaricia el ascenso a Segunda RFEF en un duelo en Monzón que se tuvo que detener durante diez minutos (0-2)

El Cuarte salió victorioso en la ida de la última ronda por el ascenso a Segunda RFEF y se impuso por 0-2 en el Isidro Calderón ante el Atlético Monzón en un duelo que estuvo marcado por la activación del protocolo de invasión de campo por parte del colegiado del encuentro, Jorge Fle.

En el minuto 61, el local Youssef veía la tarjeta roja directa por una patada por detrás en medio campo, lo que originó por un lado una gran tangana entre jugadores de ambos equipos, pero sobre todo entre los dos banquillos, con Javi Álamo e Ismael Mariani muy calientes.

En ese momento, al parecer, un aficionado local saltó al terreno de juego sin causar problemas y el árbitro, tras expulsar a miembros de ambos equipos, mandó a los dos conjuntos a los vestuarios durante diez minutos mientras los aficionados del Atlético Monzón increpaban a los miembros de la Federación Aragonesa de Fútbol. Según testigos presenciales, tuvieron que salir escoltados del Isidro Calderón antes del final del encuentro.

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En lo deportivo, el Cuarte acaricia el ascenso. Tras el 0-0 del descanso, al minuto de la reanudación una triangulación terminó en las botas de Rodrigo Tapia, que batió por bajo cruzado la meta local. Justo tras otro incidente en la grada, casi ya en descuento, Víctor Monteiro anotó un golazo espectacular de volea en un rechace, uno de los tantos de la temporada en el mejor momento.