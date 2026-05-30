El italiano Bulega gana en la primera carrera de Superbike de Aragón con Lecuona segundo
Álvaro Bautista tuvo que retirarse por problemas con el freno
El italiano Nicolo Bulega se impuso en la primera carrera del Gran Premio de Aragón, en Teruel, del Mundial de Superbike, por delante de su compañero en el equipo oficial Ducati, el español Iker Lecuona.
Bulega fue el mejor en la salida sde esta sexta prueba del campeonatos eguido de Lecuona, y los hermanos Sam (Ducati) y Alex (Bimota Kawasaki) Lowes, mientras que otro español, Álvaro Bautista (Ducati), era decimoquinto para perder tres posiciones en los primeros compases de la prueba y entrar pronto en boxes con problemas mecánicos con su freno que, a la postre, le condujeron a la retirada.
Las dos motos oficiales de Ducati pronto pusieron tierra de por medio sobre Sam Lowes, quien no pudo seguir el ritmo de Bulega y Lecuona.
Mediada la carrera, Bulega, sin rivales, veía ya cerca su vigésima victoria consecutiva entre la temporada pasada y la presente y acumulaba un segundo y medio sobre su compañero de escuadra.
Por detrás, Thomas Bridewell (Ducati) pugnaba con el trasnalpino Lorenzo Baldasarri (Yamaha) por la quinta posición que, finalmente, se llevó el británico que cruzó la meta por detrás de Bulega, Lecuona, Sam Lowes, tercero a siete segundos, y Alex Lowes. Otro español, Xavi Vierge (Yamaha) fue decimocuarto.
Tras la primera carrera del sexto gran premio de 2026, Bulega aventaja ya a Lecuona con 100 (335 por 235) puntos en el Mundial de Superbike.
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