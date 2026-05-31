Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RomaredaSanidad AragónHistoria KasánIbercaja EstadioSucesos ZaragozaReal Zaragoza
instagramlinkedin

LaLiga Hypermotion

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 y el sábado 20

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera.

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera. / EFE

EFE

Madrid

Los duelos Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas conformarán los enfrentamientos de semifinales de la fase de ascenso a LaLiga EA Sports, una vez disputada la cuadragésima segunda y última jornada de LaLiga Hypermotion.

El conjunto almeriense, que concluyó tercero tras imponerse este domingo por 1-0 al Valladolid, visitará el próximo sábado a las 21:00 el campo del Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción al doblegar por 2-1 al Eibar.

Por su parte, el Málaga, cuarto clasificado, tras vencer este domingo por 0-2 al Zaragoza, se medirá el próximo domingo (21:00) en el estadio de Gran Canaria con Las Palmas, que concluyó quinto tras vencer por 1-2 al Deportivo de La Coruña.

Los encuentros de vuelta se disputarán el martes 9 de junio (21:00) en el UD Stadium de Almería, y el miércoles 10 de junio (21:00) en La Rosaleda de Málaga.

La final, con una plaza de ascenso en juego, tendrá lugar el domingo 14 (21:00) y el sábado 20 (21:00). La ida se jugará en el campo del equipo peor clasificado y la vuelta en el del mejor situado al finalizar la primera fase liguera.

Semifinales, ida:

Sábado 6 de junio: Castellón-Almería (21.00)

Domingo 7 de junio: Las Palmas-Málaga (21.00)

Semifinales, vuelta:

Martes 9 de junio: Almería-Castellón (21.00)

Miércoles 10 de junio: Málaga-Las Palmas (21.00)

Final, ida:

Domingo 14 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21.00)

Noticias relacionadas

Final, vuelta:

Sábado 20 de junio: Almería o Castellón - Málaga o Las Palmas (21.00).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
  2. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos
  3. La puerta de salida de Zaragoza que costó más de 35 millones y no ve la luz: ¿Qué pasa con el túnel carretero de la A-68?
  4. La crónica del Breogán-Casademont Zaragoza: el gol de Nayim del siglo XXI (94-95)
  5. El Real Zaragoza comunica a Pau Sans que lo considera fundamental en el proyecto
  6. Manu Guill, director deportivo del Tenerife: 'Hay que ver el descenso a Primera RFEF como una oportunidad de poder sanear y montar una estructura potente en el Real Zaragoza
  7. Tasende también tiene como Francho cláusula de cesión en caso de descenso
  8. La vida más allá del fútbol de Ibai Gómez, nuevo entrenador del Real Zaragoza: estudiante de FP y socio de restaurantes con Marcos Llorente

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

Almería-Castellón y Málaga-Las Palmas, semifinales de la fase de ascenso a Primera

Jennifer Ruggeri conquista Zaragoza tras una final histórica en el ITF W75 Forniés-Guelbenzu Open Gobierno de Aragón Trofeo Ciudad de Zaragoza

Jennifer Ruggeri conquista Zaragoza tras una final histórica en el ITF W75 Forniés-Guelbenzu Open Gobierno de Aragón Trofeo Ciudad de Zaragoza

El Bada Huesca pierde en Alicante en su adiós a la Liga Asobal

El Bada Huesca pierde en Alicante en su adiós a la Liga Asobal

Shouhong Chu y Emma Hunt vuelan hacia el oro en velocidad en las World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Shouhong Chu y Emma Hunt vuelan hacia el oro en velocidad en las World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de 3 años que se ahogaba en una presa de Palencia

Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de 3 años que se ahogaba en una presa de Palencia

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Giro de Italia

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Giro de Italia

El equipo español de natación artística no gana, pero marca el camino al ritmo del 'Berghain' de Rosalía

El equipo español de natación artística no gana, pero marca el camino al ritmo del 'Berghain' de Rosalía
Tracking Pixel Contents