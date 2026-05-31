El Balonmano Dominicos Zaragoza gana el Campeonato de España cadete masculino

El equipo cadete masculino de Balonmano Dominicos se ha proclamado nuevo campeón de España tras ganar en la final nacional al Barça (28-27). Lo ha conseguido en un partido épico en el que ambos conjuntos han estado por delante en varias fases, pero que se terminó decantando por un gol prácticamente sobre la bocina. De esta forma, los blanquinegros se toman la “revancha” de la final del año pasado en Zaragoza (que se llevaron los catalanes también por un gol de diferencia) y confirman que, efectivamente, ya están a la altura de las grandes potencias del balonmano formativo español.

Tanto Dominicos como Barça llegaban a la gran final de este domingo tras superar sin problemas la fase de grupos y desplegar un nivel complicado de alcanzar para el resto de contendientes. A pesar de que los números del FCB siempre asustan, el equipo zaragozano no se dejó ir en ningún momento de la final. De hecho, cerraron la primera parte por delante (14-13), confirmando que su rival iba a tener que sudar.

Tras el paso por vestuarios, se desató la locura sobre la pista del mítico Pandero de Palma del Río. Dominicos lograba escaparse con una ventaja de tres goles en los primeros compases de la segunda mitad, pero el Barça, lejos de acusar el nerviosismo, le daba la vuelta para ponerse por encima con un +2. A partir de ahí, la igualdad siguió siendo la tónica dominante. Más de uno incluso vaticinaba prórroga. Pero no hizo falta: al último minuto se entró con 27-27 en el marcador. Los catalanes desperdiciaron una bola de partido, pero sus rivales no: se metió el 28-27 y ya no dio tiempo de más. Se confirmaba que Balonmano Dominicos Zaragoza es, por derecho propio, el nuevo campeón de España cadete masculino.

Jugadores, técnicos y aficionados del Dominicos, con la medalla de oro. / Servicio especial

Una generación de jugadores irrepetible

A nivel colectivo, lo que ha conseguido esta generación de jugadores tiene muy pocos precedentes en el deporte aragonés. Para llegar a la gran final han ganado el Campeonato de Aragón, la fase de sector de Zaragoza y han derrotado uno por uno en esta fase final al Agustinos de Alicante, al KH-7 Granollers, al anfitrión Palma del Río en semifinales y, finalmente, al hasta hoy todopoderoso Barça Cadete A.

Muchos de los que hoy han saltado a la pista cordobesa se abrocharon ya un oro histórico en infantiles en la temporada 22/23 y la plata del año pasado ya en cadetes. Ese primer oro, por cierto, fue el punto de partida para un camino en el que Dominicos ya ha obtenido seis medallas nacionales. La quinta llegó hace escasamente una semana gracias al bronce en el Campeonato de España infantil masculino.

Por otro lado, muchos de los jugadores que hoy se han erigido como el mejor equipo del país, también se hicieron con otra medalla que no tenía precedentes cercanos: la plata del nacional de selecciones autonómicas del pasado mes de enero.

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Para Balonmano Dominicos, el de hoy domingo ya es el hito definitivo: ha derrotado a la mayor potencia del balonmano base nacional, se confirma como prácticamente la única alternativa a este dominio y se convierte, junto al propio FCB, en el único club de España que ha llevado a dos equipos hasta el top 4 nacional y a todos sus conjuntos masculinos a posicionarse entre los seis mejores del país.