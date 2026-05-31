Jennifer Ruggeri conquista Zaragoza tras una final histórica en el ITF W75 Forniés-Guelbenzu Open Gobierno de Aragón Trofeo Ciudad de Zaragoza

Zaragoza ha vivido este domingo una de las jornadas más memorables de su historia tenística. La final del ITF W75 Forniés-Guelbenzu Open Gobierno de Aragón – VI Trofeo Ciudad de Zaragoza, disputada en las instalaciones de la S.D. Tiro de Pichón, ofreció un espectáculo de altísimo nivel que quedará grabado en la memoria de los aficionados. La italiana Jennifer Ruggeri se proclamó campeona tras superar a la estadounidense Kayla Day en una batalla épica resuelta en el tie-break del tercer set.

La norteamericana, tercera cabeza de serie del torneo y habitual de las posiciones cercanas al Top 90 mundial, partía con una ligera condición de favorita. Sin embargo, enfrente tenía a la gran sensación del campeonato. Ruggeri había firmado una trayectoria extraordinaria desde la fase previa, eliminando por el camino a algunas de las principales aspirantes al título, entre ellas las españolas Leyre Romero, Andrea Lázaro y Guiomar Maristany, integrantes del equipo español de la Billie Jean King Cup.

Ambas jugadoras llegaron al partido decisivo con algunas molestias físicas acumuladas. Day arrastraba problemas en el sóleo desde su participación en Roland Garros, mientras que la tenista de Verona acusaba el desgaste físico derivado de su exigente recorrido desde la fase previa, además de molestias abdominales.

El encuentro comenzó con un claro dominio de la jugadora estadounidense. Más sólida desde el fondo de la pista y con una potencia superior en sus golpes, especialmente gracias a su condición de zurda, Day se adjudicó el primer parcial por 6-3, imponiendo un ritmo que parecía difícil de contrarrestar.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en el inicio del segundo set. Tras solicitar asistencia fisioterapéutica, Ruggeri regresó a la pista con una versión mucho más agresiva y decidida. Su revés ganó velocidad y profundidad, mientras que una inteligente combinación de cambios de ritmo y exquisitas dejadas comenzó a desarbolar a su rival. La italiana devolvió el golpe y equilibró el partido con otro 6-3.

Con un título en juego y las fuerzas cada vez más ajustadas, el tercer set elevó todavía más el nivel competitivo. Los intercambios se hicieron más largos, intensos y tácticos, con ambas jugadoras buscando dominar cada punto desde el primer golpe. Ruggeri llegó a situarse con 5-3 y servicio para cerrar el encuentro, pero entonces emergió la mejor versión de Day, que reaccionó con determinación para darle la vuelta al marcador y disponer de dos bolas de partido con 6-5 a su favor.

Cuando parecía que el título podía escaparse, la italiana mostró una valentía extraordinaria. Ruggeri salvó una de las bolas de partido con un espectacular punto directo de segundo saque y recuperó la iniciativa con un tenis ofensivo y lleno de recursos. El desenlace llegó en un emocionante tie-break en el que la italiana desplegó todo su repertorio: voleas al bote pronto, dejadas magistrales y varios golpes ganadores desde el fondo de la pista que terminaron por inclinar definitivamente la balanza. El desempate cayó de su lado por 7-3, certificando una victoria inolvidable tras más de tres horas de juego.

Las gradas de la SD Tiro de Pichón, completamente llenas durante la final, reconocieron con una larga ovación el esfuerzo y la calidad exhibidos por ambas protagonistas. El público zaragozano disfrutó de un encuentro que, por intensidad, emoción y nivel de juego, ya está considerado como la mejor final de las seis ediciones celebradas hasta la fecha.

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Con este triunfo, Jennifer Ruggeri culmina una semana perfecta y confirma su irrupción como una de las jugadoras con mayor proyección del circuito internacional, mientras que el ITF W75 Forniés-Guelbenzu Open Gobierno de Aragón Trofeo Ciudad de Zaragoza refuerza su prestigio como una de las citas más destacadas del calendario femenino.