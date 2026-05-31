El Monzón carga contra la Federación Aragonesa de Fútbol tras el partido ante el Cuarte: "Lucharemos contra todo"

El Atlético Monzón ha mostrado en redes sociales un tremendo enfado tras el encuentro disputado este sábado en el Isidro Calderón ante CD Cuarte en el que fue el partido de ida de la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda RFEF. El duelo, que los visitantes se llevaron por 0-2 dejando la eliminatoria bastante encaminada para la vuelta en el Juan Guerrero 'El Lobo', destacó por la polémica implicación de la grada y por un parón que estuvo cerca de suspender el choque.

Tras una primera parte tensa pero sin altercados reseñables, fue en la segunda mitad cuando una dura entrada con los tacos del delantero del Monzón, Youssef Ouakkati, sobre el mediocentro Alberto de Sus se saldó con la tarjeta roja directa. Tras la acción, se formó una tangana en el campo que acabó con los dos entrenadores, Ismael Mariani y Javi Álamo, también expulsados.

Los reproches desde la grada, que apenas tiene separación con el campo, motivaron la decisión del colegiado de parar el enfrentamiento y activar el protocolo por invasión de campo, mandando a jugadores y técnicos a los vestuarios para valorar la posible reanudación del partido. El encuentro se retomó 10 minutos después, aunque el cabreo de la afición ya era generalizado.

Desde el instante en el que se produjo la primera expulsión, la grada empezó a dirigirse de forma hostil hacia el palco, en el que se encontraba el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, los presidentes de ambos clubs, y otros representantes federativos. La tensión fue creciendo durante el transcurso de los minutos aún por jugarse hasta tal punto que los miembros de la federación tuvieron que abandonar el recinto escoltados por la Guardia Civil antes de la finalización del choque.

Una vez terminado el duelo, la cuenta oficial del Atlético Monzón en X, emitió un duro mensaje en el que cargaba contra la federación de una forma un tanto imprecisa: "Árbitro familia de Oscar Fle, expresidente de la RFAF. Presidente de la RFAF, el (emoticono de un delfín) de Oscar Fle. Delegado federativo designado por la RFAF. Supervisor de los árbitros de Cuarte", publicó. Una serie de enunciados difíciles de interpretar pero que termina con una reivindicación: "Que podía salir mal?? Lucharemos contra todo!!".