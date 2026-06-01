España se proclama campeona de Europa de rugby en silla de ruedas en Zaragoza

La selección española de rugby en silla de ruedas ha hecho historia al proclamarse campeona de Europa en el Campeonato de Europa B, celebrado del 27 al 31 de mayo en el Centro Deportivo Siglo XXI de Zaragoza. El combinado nacional cerró su participación con una emocionante victoria en la final frente a Suecia por un ajustado marcador de 51-50, resultado que le otorga la medalla de oro y confirma además su ascenso a la División A, la máxima categoría europea de esta disciplina.

El campeonato ha reunido a ocho selecciones nacionales que han ofrecido un gran nivel competitivo durante cinco intensas jornadas, convirtiendo a Zaragoza en el epicentro europeo del rugby en silla de ruedas.

El club Adapta felicita a todo el equipo y, de manera especial, a sus tres representantes en la selección nacional: Unai Gonzalvo, Raúl Mercado y Edgar Escolán, quienes han contribuido de forma decisiva a la consecución de este histórico campeonato. Su reconocimiento se extiende también al auxiliar mecánico Javier Sánchez, cuyo trabajo y compromiso han sido fundamentales durante toda la competición.

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"Enhorabuena a toda la selección española y, especialmente, a nuestros tres jugadores aragoneses, así como al equipo técnico y al personal de apoyo que han hecho posible este logro. Asimismo, queremos reconocer el respaldo de los patrocinadores institucionales del evento, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo apoyo ha contribuido al éxito de este campeonato y a seguir impulsando el rugby en silla de ruedas", señala el club en una nota de prensa.