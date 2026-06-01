Otra víctima mortal en las celebraciones de la Champions del PSG: la policía francesa encuentra un cadáver en el Sena

La resaca de las celebraciones por la conquista de la Champions League por parte del Paris Saint-Germain sigue dejando consecuencias graves en Francia. La policía francesa ha encontrado este lunes el cadáver de una persona en el río Sena, en París, después de que presuntamente se lanzara al agua durante los festejos por el título europeo del conjunto parisino.

Según informa 'Le Parisien', la víctima habría saltado al río en plena euforia durante la madrugada del domingo. Testigos citados por el medio aseguraron que el hombre, de unos treinta años, se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando se arrojó al Sena cerca del Ayuntamiento de París. Su cuerpo fue localizado horas después por la brigada fluvial.

Con este hallazgo, ascienden a dos las víctimas mortales relacionadas con la noche de disturbios que siguió al triunfo del PSG en la final de la Champions. La otra víctima fue un motorista de 24 años que falleció tras chocar contra bloques de hormigón en la circunvalación parisina mientras celebraba la victoria del equipo.

Casi 900 detenidos y centenares de heridos

El Ministerio del Interior francés ha confirmado que los incidentes dejaron más de 890 detenidos en todo el país, una cifra un 45% superior a la registrada en las celebraciones del año anterior. Además, 178 policías y gendarmes resultaron heridos durante los operativos desplegados para contener los altercados.

Los disturbios se concentraron especialmente en París, donde miles de aficionados se reunieron en los Campos Elíseos, los alrededores del Parque de los Príncipes y otras zonas emblemáticas de la capital. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir ante numerosos episodios de violencia urbana, con incendios de vehículos, saqueos de comercios, lanzamiento de artefactos pirotécnicos y enfrentamientos con la policía.

El dispositivo de seguridad movilizó a cerca de 22.000 agentes en toda Francia, incluidos unos 8.000 en París. Pese a ello, las autoridades registraron incidentes en decenas de ciudades del país.

Macron condenó la violencia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este lunes a la plantilla del PSG en el Palacio del Elíseo, pero aprovechó el acto para lanzar un duro mensaje contra los responsables de los disturbios.

“Basta. Estamos hartos. Esto no es fútbol, esto no es deporte, esto no es lo que amamos”, afirmó Macron, que calificó de “inaceptables” las escenas de violencia registradas durante la celebración. El mandatario también expresó su apoyo a las fuerzas de seguridad y prometió firmeza contra los detenidos.

A pesar de los graves incidentes de la noche del sábado, la jornada del domingo transcurrió con mayor tranquilidad. Cerca de 100.000 aficionados participaron en los actos organizados junto a la Torre Eiffel para celebrar el segundo título consecutivo de Champions del PSG, en un ambiente mucho más controlado por las autoridades.

Los jugaodres del PSG, Bradley Barcola, Warren Zaire Emery, Ousmane Dembele y Desire Doue, con las Champions League en la pista de Roland Garros / YOAN VALAT / EFE

Este martes, los jugadores parisinos, liderados por Desiré Doué y Warren Zaïre Emery y seguidos por Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, 'pasearon' sus Copas de Europa por las pistas de Roland Garros.

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"Roland Garros me trae suerte", dijo Dembélé, que fue el año pasado el encargado en solitario de presentar la copa en el Grand Slam de tierra batida y que posteriormente fue designado Balón de Oro.