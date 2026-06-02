1.248 sueños en busca de la gloria: la FIFA confirma las listas para el Mundial más grande de la historia

El planeta fútbol ya tiene a sus elegidos. A falta de solo nueve días para que el balón comience a rodar en el partido inaugural, la FIFA ha hecho oficiales las listas definitivas de las 48 selecciones que paralizarán el mundo en Canadá, México y Estados Unidos. Ya no hay margen para la especulación. Las cartas están sobre la mesa y las cifras marean: 1.248 jugadores cruzarán el Atlántico y el Pacífico con un único objetivo en mente: tocar el cielo el próximo mes de julio.

Estamos ante una edición que marcará un antes y un después. Un torneo de dimensiones colosales con 104 partidos que expande las fronteras del fútbol como nunca antes se había visto.

El club de los inmortales y la savia nueva

El torneo será un choque de épocas fascinante. En el Olimpo del fútbol, tres nombres propios desafiarán al tiempo para hacer historia pura: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa disputarán su sexta Copa del Mundo, un récord absoluto que los convierte en auténticas leyendas vivientes del torneo. Junto a ellos, 22 futbolistas que ya saben lo que es levantar el trofeo dorado buscarán repetir la hazaña.

Pero el fútbol es renovación constante. Frente a la veteranía del escocés Craig Gordon (el más longevo con 43 años), emerge la rebeldía de la juventud: el mexicano Gilberto Mora, con solo 17 años, lidera una lista de 22 futbolistas menores de 20 años que buscan asaltar el panorama internacional, emulando la irrupción de perlas consolidadas como Warren Zaïre-Emery en Francia o Bilal El Khannouss en Marruecos.

La belleza de la diversidad mundial

El nuevo formato de 48 equipos abre las puertas de la gloria a naciones que hasta ahora solo podían soñar con este escenario. Cabo Verde, Curasao, Jordania y Uzbekistán debutarán en una cita mundialista, aportando un color y una narrativa únicas al torneo. El caso uzbeko es especialmente llamativo, liderados por la gran promesa del Manchester City, Abdukodir Khusanov.

La globalización del fútbol queda retratada en la procedencia de los protagonistas: 449 clubes de 71 países distintos aportan jugadores a la cita. El contraste es total:

El arraigo local: Catar y Arabia Saudí apuestan por la química doméstica, con 25 de sus 26 futbolistas militando en sus ligas locales.

Catar y Arabia Saudí apuestan por la química doméstica, con 25 de sus 26 futbolistas militando en sus ligas locales. Los trotamundos: Selecciones como Uruguay, Costa de Marfil o la debutante Curasao presentan plantillas compuestas en su totalidad por futbolistas que juegan en el extranjero.

El dato histórico: En los banquillos también se reescribe la historia. El portugués Carlos Queiroz, al mando de Ghana, igualará al mítico Bora Milutinović al dirigir en su quinto Mundial consecutivo tras sus etapas con Portugal e Irán.

Cuenta atrás sin margen de error

Con las listas entregadas este lunes 1 de junio en las oficinas de la FIFA, las plantillas quedan prácticamente blindadas. Según el reglamento, los seleccionadores solo podrán realizar cambios de última hora en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del debut de sus respectivos equipos.

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La mesa está servida. 1.248 futbolistas, desde los mitos que juegan su último baile hasta los niños que juegan el primero, ya duermen pensando en la Copa. El Mundial más grande de la historia ya está aquí.