La Laguna Tenerife sorprende al Real Madrid y se adelanta en el play-off

La Laguna Tenerife dio la primera gran sorpresa de los play-offs de la Liga Endesa después de sorprender al Real Madrid en el Movistar Arena y llevarse el triunfo por un ajustado 97-98 con un inspirado Jaime Fernández, decisivo con dos triples finales, y que ahora dan la ventaja al conjunto de Txus Vidorreta, que puede decidir la serie este jueves en su pista.

La Laguna Tenerife empezó el encuentro plantando cara al Madrid en un arranque frenético, aunque poco a poco, los de Sergio Scariolo empezaron a darle la vuelta a ese mal inicio blanco, para acabar dominando por 26-21, con los de Txus Vidorreta atascados en los últimos minutos del primer cuarto y con el debut de Sissoko por los blancos.

El Madrid encontraba vías de agua en la defensa tinerfeña con buenas acciones de Lyles y especialmente con su nueva incorporación, el pívot turco Yurtseven, que hacía daño recibiendo balones interiores (10) y la ventaja blanca ampliaba a 12 con buenos minutos de Kramer y Maledon (40-28) con un parcial de 12-2.

El Madrid no rompe el duelo

Tenerife reaccionaba con un parcial de 0-5, aunque Maledon volvía a impulsar a su equipo (9) con buenas acciones a canasta (44-36). Aunque La Laguna no se desenganchaba del duelo con un acertado Scrubb y el alemán Yebo, recién llegado al equipo de Vidorreta (46-44).

Sissoko tuvo buenos minutos en su debut con el Madrid / MAD

Al descanso, el Madrid sólo lograba dos puntos de renta (50-48) en un duelo completamente abierto, y con el cuadro tinerfeño luchando por dar la sorpresa en el Movistar Arena.

Scariolo daba de nuevo minutos a Sissoko en su debut de blanco, y aportaba sus primeros puntos mientras Paty Mills lograba igualar el encuentro a 54. Los blancos intentaban correr o en defensa estática buscar balones interiores o posteando con Abalde o Deck (68-63).

El Tenerife resiste

A pesar de los intentos del Madrid de abrir brecha, Tenerife siempre volvía al partido con triples de Van Beck (15) o el alemán Yebo, muy activo ofensivamente (73-71). Dos acciones consecufivas de Maledon pemitían al Madrid llegar al cuarto final con cuatro puntos de ventaja (75-71).

Sin acierto en el triple, el Madrid buscaba penetraciones o rebotes ofensivos con un 'guerrero' Sissoko, peleándose en cada acción bajo el aro, aunque Tenerife lograba ponerse por delante tras triple de Jaime Fernández (77-78) metiendo miedo en el cuerto del Madrid.

Los de Vidorreta aguantaban a cuatro minutos del final (86-86) aunque muy cargados de faltas personales. Un triple de Abromaitis al límite del tiempo les mantenía en el duelo (92-89) aunque Andrés Feliz rompía la zona con facilidad y los de Scariolo corrían al contraataque para abrir una brecha de cinco (94-89) a 1:58 del final.

Final ajustado

Doornekamp anotó un triple clave en los instantes finales y junto a Jaime Fernández fue clave para el triunfo / TENERIFE

Un triple de Jaime Fernández y otro de Doornekamp acercaban al Tenerife a sólo un punto (96-95) a 14 segundos del final. Había partido, con balón para el Madrid. Lyles solo anotaba un tiro libre (97-95) y le daba la opción al Tenerife para empatar a 11 segundos del final.

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Jaime Fernández, en estado de gracia, volvía a anotar desde el triple y daba ventaja a su equipo a cuatro segundos del final! (97-98). Mario Hezonja tuvo el tiro de la victoria, pero falló y La Laguna Tenerife sorprendía al Madrid en el primer encuentro del play-off.