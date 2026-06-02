Fútbol
Míchel, nuevo entrenador del Ajax
Tras un amargo descenso con el Girona y cinco temporadas en el club, el técnico vallecano emprende una ilusionante aventura en Ámsterdam
Àlex Calaff
Era un secreto a voces. Míchel Sánchez ya es nuevo técnico del Ajax. El club de Ámsterdam ha hecho oficial la llegada del entrenador vallecano hasta 2028, que asume el reto de liderar una nueva etapa deportiva en el Johan Cruyff Arena tras cerrar su ciclo en el Girona, donde permaneció cinco temporadas y terminó con el trágico descenso a Segunda, categoría en la que llegó al club.
Su etapa en Girona lo convirtió en uno de los entrenadores más atractivos del fútbol europeo, llevando al club hasta la Champions League después de pelear de tú a tú contra Barça y Real Madrid con una propuesta de fútbol vistosa, dinámica y ofensiva, que atrajo miradas mucho más allá de LaLiga.
Sin embargo, su despedida de Girona ha sido amarga. Para Míchel, el objetivo era que el Girona se quedara en Primera. No había otra opción. Y aunque, a falta de unas diez jornadas de Liga, parecía que la permanencia se iba a cumplir, el equipo no pudo ganar ninguno de sus ocho últimos encuentros y consumó su descenso en casa ante el Elche.
Pese a ello, el vallecano empezará una nueva aventura en Ámsterdam, en un club histórico y con la ilusión de poder trasladar a la Eredivisie su manera de entender el fútbol. Tras dos temporadas desgastantes, Míchel quería probar nuevas aventuras, y la del Ajax es especialmente estimulante.
A por la Eredivisie
Se trata de un 'gigante' dormido que ya no compite en la máxima competición europea, pero tampoco domina en Países Bajos, donde ha sido superado con claridad por PSV Eindhoven y Feyenoord. En cuanto a filosofía, le encaja como anillo al dedo. La institución neerlandesa exige triunfos, identidad y trabajo formativo: tres pilares que conectan con Míchel.
El desafío será inmediato. Míchel deberá adaptarse a una liga distinta y colaborar en la confección de una plantilla con peso de jugadores formados en casa, capaz de volver a pelear no solo en Países Bajos, sino también en Europa. Su discurso, sin embargo, parece alineado con la historia del club.
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