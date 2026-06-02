La SD Tarazona lanza una campaña de financiación colectiva: "Cada aportación cuenta, cada persona suma"

La SD Tarazona sigue trabajando a contrarreloj para lograr recaudar la cantidad que necesita para pagar las nóminas pendientes de sus jugadores y cuerpo técnico dentro del plazo. La directiva quiere evitar el desastre del descenso administrativo a Tercera RFEF a toda cosa y, por ello, ha lanzado este martes una campaña de financiación colectiva para contar con el respaldo económico de sus socios: "Cada aportación cuenta, cada persona suma", dice su anuncio.

La intención del club, expresada por su presidente, Aniceto Navarro, desde hace meses, es la de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva y contar así con la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda adquirir acciones de la entidad. De este modo, la posible solución pasa ahora porque los socios, aficionados y seguidores que lo deseen, hagan aportaciones voluntarias que sirvan como una especie de anticipo a la compra de acciones.

Así, cada acción está tasada en 500 euros y, por ende, cada medio millar aportado al Tarazona se corresponderá con su adquisición una vez se haya cumplimentado la conversión a SAD. Además, existe la posibilidad de contribuir con una aportación diferente, ya sea por una cuantía mayor o inferior, con el objetivo único de salvar a la entidad antes de la fecha límite marcada por la normativa de la Real Federación Española de Fútbol para que afronte sus impagos: el próximo 30 de junio.

El propio club informa de que, en caso de que esa transformación jurídica no se acabe constituyendo, "se devolverán íntegramente las aportaciones correspondientes a la suscripción de acciones (500 € por acción)". En este sentido, y según da a entender el comunicado, las aportaciones libres no contarían con esa garantía de devolución si la conversión no llega a término.

En su comunicado han informado también de las vías disponibles para hacer las aportaciones (transferencias bancarias a sus cuentas de Caja Rural, CaixaBank y BBVA) y del procedimiento requerido (concepto con "SUSCRIPCIÓN" + nombre y Apellidos / Empresa). "El futuro de la SD Tarazona está en tus manos. ¡Lo vamos a conseguir!", lema del cartel.