Las estrellas del futuro del fútbol español se dan cita en Calamocha, Teruel, para la 10ª Jamón Cup

Este viernes 5 de junio se celebrará la ceremonia de inauguración de la 10ª Jamón Cup. El torneo vuelve con otra edición más para la historia, con la localidad de Calamocha y la provincia de Teruel desbordando entusiasmo, asistencia y plazas hoteleras; en un evento cuyo impacto económico en solo un fin de semana superará los 500.000 €. Todo está listo para continuar con el éxito de un torneo que es referente en España y en el mundo de la categoría alevín.

Esta 10ª edición trae consigo varios favoritos al título como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Betis o el FC Barcelona, actual campeón, y que el año pasado logró el primero de sus entorchados. El sorteo de los 4 grupos, de 6 equipos cada uno, ha quedado compuesto de la siguiente manera:

Grupo A: Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña, Villareal, UD Montecarlo, CF Amposta y CF Calamocha.

Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña, Villareal, UD Montecarlo, CF Amposta y CF Calamocha. Grupo B: FC Barcelona, Valencia CF, Real Zaragoza, EFB Calatayud, CD Teruel y CF Monreal.

FC Barcelona, Valencia CF, Real Zaragoza, EFB Calatayud, CD Teruel y CF Monreal. Grupo C: Real Betis Balompié, CA Osasuna, CD Castellón, Alcañiz CF, ED Sobrarbe, EF Oscense.

Real Betis Balompié, CA Osasuna, CD Castellón, Alcañiz CF, ED Sobrarbe, EF Oscense. Grupo D: Real Madrid, Levante, Celta de Vigo, Alcorisa CF, UD Amistad y Minifutbol Torrelodones.

Las estrellas del futuro ya son presente

Una década de Jamón Cup da para mucho, y si algo la ha caracterizado siempre ha sido la presencia de los mejores clubes españoles desde su fundación. Allá por el año 2015, Gavi –actual jugador del FC Barcelona y de la selección española- se alzaba con el título. Durante estos años, jugadores como Gonzalo (2015), actual delantero del Real Madrid, o el aragonés Jorge Cestero, mediocentro que ha subido Álvaro Arbeloa al primer equipo del Real Madrid, también pasaron por las instalaciones de Jumilla. También la disputó la aragonesa Salma Paralluelo, jugadora del Barcelona y de la selección española.

Gonzalo García, delantero del Real Madrid, en la Jampon Cup en 2015. / Servicio especial

Las estrellas del presente se vieron las caras en Calamocha y las del futuro lo harán de nuevo en un evento retransmitido por televisión para todo el mundo a través de Aragón TV. El formato del torneo será de Fútbol 7 y se regirá por el reglamento general de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Los partidos serán arbitrados por miembros del colegio de árbitros de la Federación Aragonesa de Fútbol.

Otra empresa que conectará a Calamocha con todos los puntos de España es Renfe, que vuelve a implicarse en el torneo conectando la localidad turolense con el resto del país y facilitando la llegada de los equipos participantes desde diferentes puntos de España. La compañía refuerza así su respaldo al deporte base, promueve una movilidad sostenible y reafirma su compromiso con las iniciativas locales vinculadas al desarrollo territorial.

La respuesta e implicación de la localidad de Calamocha, así como de toda la comarca del Jiloca con el torneo, hacen posible que el fútbol de mayor nivel pueda desarrollarse en un marco incomparable de familiaridad y concordia entre las distintas aficiones de todos los lugares de España que acuden.