LAS ELECCIONES BLANCAS
Riquelme ficha a Fernando Hierro como director de la cantera del Real Madrid
El histórico capitán formaría parte de la estructura liderada por su antiguo compañero Raúl González, el elegido como director deportivo
Fernando Hierro será el máximo responsable de la cantera del Real Madrid si Enrique Riquelme gana las elecciones a la presidencia blanca, que se celebran este domingo. La candidatura del empresario alicantino ha anunciado el fichaje del histórico capitán a través de sus redes sociales, anunciando que será "director de La Fábrica", el sobrenombre con el que se conoce a la cantera del club.
"La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo. Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro", explica el equipo de Riquelme.
Raúl será el director deportivo
Hierro se suma a una estructura deportiva en la que hasta ahora solo se conocía un nombre, el de Raúl González Blanco. El jugador con más partidos en la historia del Real Madrid (741) será el director deportivo si Riquelme consigue derrocar a Florentino Pérez, un candidato que todavía no ha puesto ningún nombre sobre la mesa.
El último trabajo de Hierro había sido en el Al Nassr saudí, el equipo de Cristiano Ronaldo. Su trayectoria tras retirarse ha estado sobre todo ligada a la selección española, siendo director deportivo de la RFEF en dos periodos: 2007-11 (ganando una Europa y un Mundial) y 2017-18. Abandonó la RFEF tras tener que ejercer de seleccionador de emergencia en el Mundial 2018, tras el polémico despido de Lopetegui que ejecutó Rubiales días antes de la cita, al conocerse su fichaje por el Real Madrid.
Al igual que Raúl, Hierro nunca ha sido una leyenda del agrado de Florentino Pérez, que propició su salida del club por la puerta de atrás en 2003, junto a la de Vicente del Bosque. Desde entonces, hace ya 23 años, el histórico capitán del Madrid y de la selección nunca ha vuelto a trabajar para la entidad madrileña, algo que cambiará a partir del domingo si Riquelme logra ganar las elecciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- Mueren tres vecinos de Mequinenza en un accidente de tráfico en Ilche: 'Los ánimos están por los suelos
- Helena Pueyo, exjugadora del Casademont Zaragoza, cada vez más cerca del Valencia Basket
- La veterana banda aragonesa que cancela sus conciertos por una 'dura enfermedad' de su vocalista: 'Tantas veces caigas, te has de levantar
- El Real Zaragoza solo sacrifica a Fernando López y anuncia una ampliación de capital de 20 millones de euros
- El consejo de administración del Real Zaragoza aprobará este martes el aumento de poder de Mas y Forcén
- La sorprendente imagen de Luis Carbonell en un partido de Regional