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El Bada Huesca quiere dar la sorpresa en la Copa del Rey de balonmano

El conjunto altoaragonés, recién descendido de Asobal, se mide a domicilio al Horneo Alicante

Los jugadores del Bada Huesca se conjuran antes de un partido esta temporada.

Los jugadores del Bada Huesca se conjuran antes de un partido esta temporada. / Servicio especial

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El Periódico de Aragón

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El Bada Huesca, que disputará la Final a Ocho de la Copa del Rey ante el BM Alicante este viernes a domicilio, quiere dar la sorpresa, tras haber descendido de la Asobal, ya que, como dice su entrenador, José Nolasco, "en un partido no hay favoritos y puede ganar cualquiera". El partido correspondiente a cuartos de final de la Copa entre el Horneo Alicante y el Bada se disputará a las 20.45 horas en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante.

El técnico comentó antes de la eliminatoria que tienen por delante un torneo en el que nadie les ha regalado "absolutamente nada", lo que les debe hacer sentir "orgullosos y con esas ganas de estar participando en esta competición". En el último partido de competición, el Bada Huesca perdió con el BM Alicante, pero el entrenador piensa que será distinto el encuentro del viernes, un duelo que "no se va a aparecer en nada" al anterior.

Nolasco quiere convencer a sus jugadores de que "es una grandísima oportunidad", sobre todo, para aquellos que no van a continuar y han estado mucho tiempo en el club. "Tenemos que haber reseteado y ser capaces de competir a nuestro máximo nivel en una competición superbonita, superdifícil y distinta a todo lo que hemos jugado, y yo creo que estamos en condiciones de competirla bien", argumentó.

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En ese sentido, observó que su conjunto puede abordar los aspectos a mejorar, a la vez que avanzó que las acciones y las energías van a ser distintas. "Si somos capaces de adaptarnos a ese entorno especial que hay en la Copa, tendremos muchas opciones. Nosotros vamos sin ningún tipo de presión y tenemos nuestras armas y, si somos capaces de utilizarlas, tendremos opciones", apuntó.

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