Doctorados en Primera RFEF: estos son los equipos más veteranos de la categoría de bronce

Hasta su descenso, el Real Zaragoza era el equipo más veterano de la Segunda División, con 13 temporadas consecutivas en busca del ansiado regreso a Primera. La SD Huesca, por su parte, pone fin a un ciclo de 11 años consecutivos en el fútbol profesional en el que sus dos únicas ausencias en la categoría de plata han sido por ascensos a la élite. Así, la Primera RFEF, una Liga de reciente creación en la que se han disputado tan solo cinco temporadas hasta la fecha, aparece para ambos equipos de la región como un escenario completamente desconocido.

En este nuevo entorno, los dos conjuntos aragoneses contarán con la desventaja de medirse a clubs que suman una amplía veteranía en la categoría de bronce. Entre estos, y con el playoff de ascenso a Segunda aún por terminar de disputarse, solo cinco tienen el doctorado en la materia al haber militado todas y cada una de las campañas de la Primera RFEF en ella: Real Madrid Castilla, Celta Fortuna, Algeciras, Unionistas de Salamanca y Nástic de Tarragona.

En este sentido, los tres últimos de ese quinteto ya han confirmado con la permanencia obtenida este curso su prórroga para un sexto año la tercera división nacional. Los dos filiales, en cambio, tanto el madrileño como el gallego, se encuentran en plena fase de promoción peleando por acceder al fútbol profesional.

Campo de Barreiro, antes de la visita del Teruel al Celta Fortuna en 2024. / CD Teruel

Tras estos cinco equipos, los más curtidos, llega una lista con casi el mismo número de integrantes que suman cuatro temporadas con la presente y no han bajado. En ella, Real Murcia, Mérida y Athletic Club B, seguirán la próxima campaña, mientras que la Cultural Leonesa también sumará una quinta tras su descenso de la categoría de plata. Por su parte, el Sabadell confirmará su continuidad si no consigue remontar este viernes en casa el 2-0 en contra obtenido en el estadio Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla y, el Real Unión, también con cuatro, regresa este año tras ascender de Segunda Federación.

Con solo el graduado, suman tres temporadas la gran mayoría de equipos del recién acabado curso. Antequera, Alcorcón, Ibiza, Lugo y Racing de Ferrol se han mantenido este curso, mientras que, Atlético Madrileño, Villarreal B, Zamora y Ponferradina están jugando la fase de ascenso. El Rayo Majadahonda también sumará el próximo curso una curta temporada tras subir de Segunda RFEF mediante el playoff.

Estadio Municipal Reina Sofía, durante la visita del Celta Fortuna. / Unionistas de Salamanca

Tampoco son muchos los equipos que, tras el último, han estado dos temporadas en Primera Federación. Entre ellos, Hércules, CD Teruel, Pontevedra y Barakaldo son los que permanecen. El Eldense, tras quedar primero en su grupo, se marcha de vuelta hacia Segunda División y deja paso a la UD Logroñés, que ha promocionado desde Segunda RFEF, sumando ambos conjuntos dos campañas en la categoría de bronce hasta la fecha.

Finalmente, los que solo han estado en la tercera división nacional este año son el Cartagena, el Juventud Torremolinos, el Arenas, el Cacereño, el Avilés y el Europa, todos mantenidos excepto el último. El conjunto catalán juega este domingo a domicilio el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División ante el filial del Celta.

Sin embargo, el Real Zaragoza y la SD Huesca no serán los únicos debutantes. El Mirandés, último en abandonar el fútbol profesional tras la derrota ante el Leganés en Butarque en la última jornada de Liga, llevaba en Segunda siete temporadas consecutivas y tampoco es conocedor de la categoría. A su vez, siente de los diez ascendidos de Segunda RFEF, Ourense, Águilas FC, Coria, Real Jaén, Deportivo Fabril, Sant Andreu y Extremadura, militarán por primera vez.