Pau Gasol encumbra a Aday Mara: "Tiene una sensibilidad especial"

Resultan inevitables las comparaciones entre Aday Mara y Pau Gasol, la joven promesa y la leyenda del baloncesto español, el mejor jugador nacional de la historia de este deporte. Por altura, fundamentos, posición, calidad y visión de juego, pero también por las expectativas.

Gasol fue seleccionado en el puesto número 3 del draft del 2001 por los Atlanta Hawks y fue traspasado a los Memphis Grizzlies esa misma noche a cambio de Shareef Abdur-Rahim en una decisión que todavía persigue a la franquicia de Georgia.

Aday Mara estará entre el puesto 5 de Los Ángeles Clippers (complicado) y el 15 de los Chicago Bulls. Los Nets, en el 6, se lo están pensando y parece que las opciones más claras están entre 7 de los Hawks, el 10 de Milwaukee Bucks, el 11 de Golden State Warriors, el 12 de Oklahoma City Thunder y el 14 de Charlotte Hornets. De todos modos, en el draft siempre hay muchas sorpresas y traspasos y podría ser que Aday fuese seleccionado por alguna franquicia pero acabase en otra, como le ocurrió a Gasol.

Si se cumplen esas predicciones estará entre el tercer y cuarto mejor español en la historia del draft de la NBA. El mejor fue Pau Gasol (3), el segundo Ricky Rubio en 2009 (5, por Minnesota Timberwolves) y el tercero es Fran Vázquez (11, en 2005, por Orlando Magic), aunque nunca llegó a jugar en Estados Unidos.

Lo que no logró Gasol ni ningún español es ganar la NCAA (Pau no la jugó, saltó directamente desde el FC Barcelona), algo que sí consiguió Aday Mara con los Michigan Wolverines, por lo que las expectativas son máximas.

"Tengo la suerte de haberlo visto jugar y conocerlo personalmente, y Aday Mara tiene un potencial enorme. Ganar un campeonato universitario es una experiencia que le va a ser muy útil para su desarrollo a partir de ahora. Tiene tamaño, visión de juego y una sensibilidad especial para entender el baloncesto. Evidentemente cada jugador tiene su camino, pero me alegra mucho ver jóvenes españoles creciendo en ese contexto", dijo Pau Gasol en una entrevista con el Diario AS.

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Además, aunque sin mencionar ni a Aday Mara ni a otros jugadores, sí que habló sobre el salto de muchos jóvenes a la NCAA en lugar de formarse en Europa como hizo él: "La NCAA ofrece recursos, visibilidad y un entorno competitivo muy potente, y eso puede ser muy positivo para muchos jugadores. Lo importante es que cada atleta encuentre el entorno adecuado para su desarrollo. Las canteras europeas deben trabajar para buscar soluciones e intentar ser más competitivas para que los jugadores se queden en casa y se puedan formar en nuestro país".