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Balonmano

El Bada Huesca elimina al Alicante y se planta en semifinales de Copa (31-32)

El equipo de Nolasco se medirá al Bidasoa este sábado por un puesto en la final

El Bada logró una gran victoria ante el anfitrión.

El Bada logró una gran victoria ante el anfitrión. / FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

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El Periódico de Aragón

Alicante

El Bada Huesca, pese a su descenso, supo jugar con los nervios del anfitrión Alicante, demasiado impreciso en ataque y permeable en defensa para pasar a semifinales de la Copa del Rey de balonmano (31-32).

El conjunto de Nolasco dominó el juego y el marcador en la primera parte y tuvo en el portero Ben Tekaya a su jugador más destacado, pero en la segunda ganaron protagonismo Montoya y Parker.

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El Bada se medirá este sábado al Bidasoa, ganador del duelo ante el Torrelavega, a partir de las 19.30 horas, en un encuentro en el que, además del billete para la final, puede estar en juego una plaza para competición europea.

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