Balonmano
El Bada Huesca elimina al Alicante y se planta en semifinales de Copa (31-32)
El equipo de Nolasco se medirá al Bidasoa este sábado por un puesto en la final
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El Periódico de Aragón
Alicante
El Bada Huesca, pese a su descenso, supo jugar con los nervios del anfitrión Alicante, demasiado impreciso en ataque y permeable en defensa para pasar a semifinales de la Copa del Rey de balonmano (31-32).
El conjunto de Nolasco dominó el juego y el marcador en la primera parte y tuvo en el portero Ben Tekaya a su jugador más destacado, pero en la segunda ganaron protagonismo Montoya y Parker.
El Bada se medirá este sábado al Bidasoa, ganador del duelo ante el Torrelavega, a partir de las 19.30 horas, en un encuentro en el que, además del billete para la final, puede estar en juego una plaza para competición europea.
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