Florentino promete el fichaje más caro de la historia del Real Madrid

Florentino Pérez solo cumplió a medias con su esperada visita al programa Horizonte. En su nueva entrevista televisiva, se había generado enorme expectación a la espera de conocer otro de esos nuevos 'galácticos' capaces de devolver la gloria a un Real Madrid que por segunda temporada consecutiva no ha sumado un título.

En este caso, Florentino no se atrevió con un nombre y apellido concreto a la hora de confirmar el posible fichaje del Real Madrid si él sigue al frente del club. Solo se amparó en una serie de promesas que podrían salir a la luz a partir del próximo martes.

En el esperado juego del mercado, el presidente blanco, por supuesto, confirmó la llegada de Mourinho y se deshizo en elogios hacia la figura de un técnico que ya tuvo una primera etapa en el club. El máximo dirigente madridista recordó sus dos años al frente del primer equipo y destacó en numerosas ocasiones que, a su salida, "impregnó al equipo de una enorme competitividad y union en el vestuario que permitió ganar cinco Copas de Europa en los años siguientes"..

Solventado el tema del futuro entrenador, algo que ya se daba por descontado, Florentino sí aceptó el juego del mercado, aunque se arrancó con otro refuerzo que estaba cantado desde hacía 24 horas. "También hemos fichado a Dumfries", indicó.

'Galáctico' pendiente

Pero estaba claro que faltaba la guinda, ese refuerzo de lujo, la verdadera estrella que se esconde en el programa de Florentino y Mourinho. Ahí, sin embargo, el presidente hizo gala de una enorme cautela, aunque sí aportó algunos datos para satisfacer la curiosidad del madridismo.

"Sí puedo adelantar que el próximo martes presentaré una oferta para fichar a un jugador que supondría el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Estamos hablando de unos 150 millones de euros", destacó. Después de lanzar este curioso anuncio llegó el capítulo de las especulaciones, aunque ninguna de ellas aportó mayores novedades.

Cuestionado por si el crack deseado por Florentino obedece al nombre de Olisé, Doku, Haaland o Kane, el dirigente se limitó a señalar que no era ninguno de ellos. Fue en ese momento cuando lanzó la segunda gran pista sobre el objetivo. "Después de firmar a dos defensas, ahora solo puedo decir que será del centro del campo para arriba".

Quedaba la tercera y última pista. Tras un primer error, después que Florentino deslizara la Premier en una de sus explicaciones, enmendó el entuerto confesando que se trataba de un crack, de un gran equipo de la Champions y que no jugaba en la Premier League.

Durante las últimas semanas, no es ningún secreto que el Real Madrid ha sondeado la opción de Vitinha, aunque algunos también han apuntado directamente hacia Joao Neves. Son perfiles que sí se ajustan a los tres datos que Florentino Pérez desveló a lo largo de su entrevista.

Vitinha, MVP de la final de la Champions / @ChampionsLeague

El problema es que desde el PSG ya han confirmado en más de una ocasión que ambos jugadores se sienten plenamente implicados en el proyecto ganador de Luis Enrique y no tienen intención de escuchar alguna oferta para abandonar la entidad parisina. Es justo matizar que Florentino en ningún momento habló de fichajes concretados y sí de plantear la oferta más cara de la historia del club para intentar seducir a un grande de la Champions.

Florentino saca pecho

El presidente del conjunto blanco también aprovechó su intervención en el programa de Cuatro para volver a realzar su figura. "El nivel de exigencia siempre ha sido alto. A mí me motiva, ser siempre los líderes. En este momento lideramos todos los rankings", afirmó el dirigente del conjunto blanco.

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"Todo el mundo sabe que no siempre se gana, pero yo estos años he ganado 66 títulos. Nadie ha ganado tantas Copas de Europa como yo, por ejemplo", añadió posteriormente. Como ya había hecho en anteriores ocasiones, Florentino volvió a resaltar el hecho de que "hace solo dos años" el equipo ganó la Champions, un título que, según sus propias palabras, quiere "volver a ganar todos los años como los socios desean".