Leclerc empieza mandando en Mónaco, con susto de Alonso

Ferrari ha firmado un doblete este viernes en la primera sesión de ensayos libres del Gran P de Mónaco de Fórmula 1 2026, perfilándose como el equipo a batir este fin de semana. Charles Leclerc, que siempre se crece en casa, ha sido el más rápido, con dos décimas sobre su compañero Lewis Hamilton, mientras que Max Verstappen, a medio segundo con un mejorado Red Bull, ha logtrado intercalarse entre los de Maranello y los Mercedes, con el líder del Mundial Kimi Antonelli nuevamente por delante de George Russell.

Carlos Sainz ha comenzado duodécimo a más de dos segundos y Fernando Alonso, vigésimo, a 2.7, ha cerrado la sesión protagonizando un aparatoso accidente a la salida del túnel. El asturiano, a pesar del susto, ha salido bien librado, salvando 'in extremis' una peligrosa acción que se ha saldado con destrozos en el endplate del alerón delantero.

El GP de Mónaco ha empezado con el asfalto seco y a una temperatura ideal, con 23º de ambiente y 30º en el asfalto. Leclerc, que llega a casa justo después de sellar su renovación con Ferrari, se ha ido largo en Mirabeau durante su vuelta de instalación, aún con goma fría, pero superado este inicio titubeante, ha empezado a marcar la pauta, encadenando vueltas rápidas y marcando los mejores cronos con neumáticos duros.

En el primer cuarto de sesión, los Ferrari eran los dominadores. Leclerc dominaba con un 1'15''060 en su novena vuelta de neumáticos y Lewis Hamilton era segundo, a medio segundo. Pasados 30 minutos de acción , los Mercedes han sido los primeros en probarse con medios y Kimi Antonelli ha bajado hasta 1'14''537 para colocarse en la primera posición, siempre por delante de su compañero George Russell.

Isack Hadjar ha perdido el control de su Red Bull en la entrada a la chicane de la piscina y ha impactado de frente contra las barreras de la curva 16, protagonizando la primera bandera roja del día, aunque sin consecuencias físicas para el francés.

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La sesión se ha reanudado aún con 17 minutos y Leclerc nuevamente mostrando 'músculo'. Charles Leclerc ha bajado a 1'13''978 y ha finalizado como el piloto más rápido, a la espera de los segundos libres que cerrarán el primer día de competición en el Principado.